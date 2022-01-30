無定向學堂：年廿八，身心都要洗邋遢！ 心靈大掃除，由執屋開始

以執屋為介入點

助走出情緒漩渦

「心靈大掃除」是因「賽馬會教師社工創新力量」計劃培訓、資助而誕生的項目，在2018年開始推行，Francis說靈感來自他的過去：「我來自單親家庭，經歷過媽媽有情緒病的時間，當時我念中學，家裏環境很凌亂，所以很明白一個婦女受情緒病影響時那種無助。我們常覺得一個人有情緒問題是需要輔導、幫助，但精神病在社會上有很大污名，就想到以執屋為介入點。」計劃至今訓練了約50個義工，當中亦有精神康復者參與，「過來人可分享自己經歷，知道情緒差時是一個怎樣的狀態，他們知道有人理解，會願意開放自己，亦有個希望可企番出來幫人」。

義工會接受8節訓練，分兩大部分，「一部分是斷捨離技巧，一部分是精神健康的知識、危機處理、溝通技巧等」，Francis說重質不重量，做法並非派一隊義工往服務對象家中旋風式丟掉多餘物品、執整企理便離開，而是會分段行動，隔一段時間上門一次，一個個案會用上半年甚至更長時間。義工少金、玩瑩、笑霞分享到底心思花在哪裏，我們從中也學到「執屋+執心」的竅門，自己或幫朋友、家人執屋時都實用。

竅門1：先了解故事 狀態差不強行執拾

少金曾出動往一個需照顧中風丈夫的婦女家中，「她很惜她的老公，我們見到她的一刻，她仍好傷」，少金說她有很多事情鬱在心裏，「她覺得講普通話一出街會被人責罵，又提到奶奶那邊認為她是貪老公的錢，我們發現很多窗杆都被她鋸走了」。義工第一步不是動手執整物件，而是與這個家的主人建立關係，一提起這點，他們互相很有共鳴，因為若對象始終關起心房，義工與她溝通不到，便無法着手商量什麼東西可以捨棄。不過在這個案例，契機卻出現在主角多買一物：「我們去了幾次之後，與她談談話，知道她畫畫、寫字很厲害，便陪她出街買畫筆。其實她本身是教普通話的老師，但沒有了自我，重新畫畫之後，個人執番個心，差好遠，我們常叫她來中心玩，她都願意。我們估不到她是才女啊，什麼都懂，又為我們包水餃，好客氣！」

主人家若在義工上門當天情緒不好，他們不會「夾硬」執屋，而是因應對象的心情坐下細談，又或邀她出門行山、飲茶。玩瑩不諱言都有執得氣餒的時候：「執完之後屋內可以有條路行，不過下次再回去，還原之前情况，所以用上的時間更長。」當拿起物品問能否棄掉時，「常會聽到『唔得呀，阿邊個送畀我㗎』、『唔得呀，有用㗎、有用㗎』，於是我們便執起放在一旁，留下讓她再篩選」，這是義工常見困難，但笑霞說為一個單親媽媽執屋時，感受到她情緒低落，正是一反這個「常態」：「問她話不太回應，當我們幫她收拾一堆雜物時，她是完全漠視，我們就知有點問題，平時拿她的東西，她都會說『呢樣咩來㗎，要㗎要㗎』。」當遇上主角狀態不好，就不會強行繼續執。

竅門2：尊重棄留抉擇 感受人生話事權

義工在訓練過程學過如何以同理心溝通、積極聆聽，又會學斷捨離的實用方法，如要清除不需要、不喜歡、不適用的東西，笑霞說：「理論是理論，實際上每人的想法有些不同，我們都會因應對象反應、能力調整。」她提到每次有兩三個社工到場，有時會飾演不同角色，「有些義工清物品好狠好快，我就是陪她一起挑揀的人，像個游說角色。因為我也有個兒子，與那個單親媽媽背景相似，其他人都覺得我跟她比較聊得來，如拿起一件東西說我個仔都好鍾意，她會有共鳴說『可能阿囝也喜歡這個』」。碗碟數量過多，他們會問：「想想你們母子用到幾多個？」「她會答要用很多，那我們不妨將尺度放大小小，你說5隻夠不夠？那就畀夠10隻你，這似是種優待，但總數可能有20隻，仍減少了一些。」或是分唱黑白臉：「若同一時間大家圍住問她某件東西要不要，她會沒有下台階，當其他人說呢個唔得喇、唔好要喇，我就會說『呢兩個都仲好好，讓她留下吧』。」

焦慮者囤積背後：害怕無常

與笑霞同去的玩瑩都記得曾把多條頸巾放在一起，攤在物主面前，讓她知道數量有多少，Francis說焦慮者的囤積心理，「我們發現一個情况，有些焦慮的人喜歡買紙巾、囤積快餐店的即棄餐具，因為他們擔心將來，怕面對無常」。以為家中凌亂的人都骯髒？少金說有些是儲着不少洗乾淨的膠兜佔了地方。她從經驗知道第一件拿起的東西問物主要不要，通常都失敗，即使他們都會先動紙巾、報紙這類不太私人的物件，「膠袋咋喎」，都免不了碰壁，但他們仍謹守不為主人話事的原則，由物主下最終決定，Francis強調：「我們想她對自己人生可做選擇，因為她們覺得自己沒有選擇，咩都係聽人講，自我就會縮得更小。我們會讓對方去講，雖有建議，仍看她要如何做，告訴她『你先係主人』，這是為你的人生，不只為家居。」

竅門3：整理累了，就放空散步吧

「我們會先了解她們面對什麼問題、期望，理想的生活是怎樣，與現實有什麼落差、為何很想轉變，知道她們的動機，再作初步評估：間屋咁大，郁邊度先呢？依次訂下目標、計劃，就由義工幫手執」，Francis說在義工上門前，社工會先為個案評估，計劃推行的效果也在他意料之外，「吸引了很多人來找我們，我們也篩選了一輪，原本有過百人排隊（申請服務），篩完後仍有40、50個左右」，不過疫情嚴峻時亦要暫停上門和訓練義工。

心中有個目標會更有動力，玩瑩說單親媽媽的個案是想家中有個地方與兒子相聚吃飯，他們便先執好飯桌，往後發現當媽媽「斷捨離」不了時，義工提她這樣做亦是兒子所想，會較易打動到她。每個人內心抓緊的東西都不一樣，義工體貼也尊重，笑霞形容這個媽媽的廚房「有很多不用、過期的醬料、米，當我們找出來，她的反應是『哎呀，原來我包五穀米喺度呀？』打開一個罐，以為是飾物，原來是一包冬菇，沒辦法，可能她的心情、精神狀態令她提不起勁」，「日後更多接觸，我就明白、體諒到她為何這麼難接受」，笑霞說起媽媽不捨丟掉長靴、高跟鞋的片段：「她之前住的地方很闊落，衣物各樣配搭要求很高，現在住到公共屋邨，地方少了，由高去低，不是那麼易適應。」

少金也是受情緒困擾的過來人，她很懂得欣賞每個個案主角的好，「有時聽不明她的說話，我會說『我不太明白，你可否解釋給我聽，我蠢，你教吓我啦』」，但原來這對她來說不是權宜之計，「因為她們本身好叻，其實個個都好叻，叻得滯所以沉迷在自己世界，忘記身邊的所有，也忘記捨棄，就堆在自己四周」。

陪別人做捨棄的功課，她說當中一招對自己也很實用，就是要適時外出散散步，不必逼着要執好屋、達成目標，才放過自己。放空一會，才可「儲氣」再整理家居和人生。

竅門4：執屋是為「惜自己」

Francis解釋執屋只是一個介入點：「很多時我們讓物品變了主人，但要清楚我們才是主人，這很重要的一點。抑鬱症的人常做老好人、討好人，滿足別人的需求，忽略自己。人生有幾個圈，一個是自己可掌控自己的事，如幾時做運動、辭不辭職；第二個圈是會否改變身邊的人，如要老婆擠牙膏不要從中間擠，未必改變到；第三是無法預知的意外。連自己第一個圈都控制不到，就會失去自控感，又或搞亂了，因為其他圈控制不到，連自己個圈都控制不到。但倒過來想，既然做不到，就可由家居整理開始，因為執屋是自己做的，攞番個自控感，就有更多力量面對外面的環境。」執屋有很多技巧、方法，但不敗之道仍是由自己出發，「其實執好間屋，是惜自己的表現，放好自己喜歡的、需要的物件，不喜歡的就不放在家，是這樣的方向」。

東華三院心靈大掃除專頁：facebook.com/tungwah.cleanyourmind

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 曾曉玲、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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