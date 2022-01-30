見字抄經：人性本善本惡非佛之注重 有情、無情皆有佛性

佛性是人性理想狀態

中大哲學系教授姚治華解釋，「在整個佛教主流，它不認為佛是太特別的東西，佛是人的覺悟狀態，所以所謂的佛性，其實是人性，不是人性的自然狀况，是人性的理想狀態。」所以佛教討論人有沒有佛性，是關心人有沒有變好、向善的空間，人性是善還是惡，「佛教沒有很明顯地爭論過人性善惡的問題，但眾生能不能成佛的學說，其實也暗含這樣的主題。」

《三字經》的「人之初，性本善」人人琅琅上口，儒家哲學中孟子「性善論」和荀子「性惡論」亦爭持不下，人性究竟本善還是本惡是哲學界一直爭論不休的問題。而佛教傳入中國前，印度佛教傳統經典把人性刻劃得比較負面，「人有三個主要的煩惱，一個是貪；一個是瞋，容易怒；一個是癡，就是無知。」貪瞋癡又謂三毒，貪和瞋描述人類的情緒，對喜愛和厭惡之物的反應，癡則概括理智、理性方面，但無論在情感或理性，佛教都似乎認為人性醜惡。既然人這般差劣，人還有變好的可能性嗎？還能夠成佛嗎？

佛教强調是清淨染污對立

「印度主流學派相信，我們這些人就像髒的衣服一樣，這些髒的東西的確存在，但是我們只要把這個髒衣服，不斷去洗，就可以洗乾淨。」不管這件衣服原本就是骯髒的，還是潔淨如新的，印度佛教着眼於現在這件衣服有髒東西，人的任務就是要把髒東西洗走，把我們的心潔淨。佛教不太關注人性本善還是本惡，更強調「染污」和「清淨」，我們的煩惱、輪迴生死是染污，是衣服上的髒東西，通過聞、思、修，聽佛的教導、思考和修行，就能覺悟成佛、到達涅槃，即是清淨，「所以是清淨和染污的對立，不是善惡的對立。」不同於西方的造物主，儒家的太極，佛教不追根溯源，不考究世界是如何創造出來、人性本善或惡。佛教說「無始以來」，因為輪迴是一個循環，時間可以一直往前推，沒有所謂的開端。

印度佛教提出「五種姓」，根據人覺悟成佛的可能性，將人區分為五個階級，而最低的一級是無種姓，這些人稱為「一闡提」，他們斷了善根，慾望強而太執着於世間，因而不能覺悟成佛，從輪迴中解脫，沒有佛性。而其他四種種姓就有佛性，能夠向善。但印度有佛教學派反對五種姓，提出「心性本淨」，認為所有人的心原本是潔淨的，都有佛性。印度主流學派批評，指佛教經典沒有說過心性本淨，把人性定義為本善也沒有必要，無論本善還是本惡，努力洗淨自身更重要。但心性本淨傳入中國後反而成為主流，演變成眾生皆有佛性。「為什麼眾生皆能成佛的思想在印度不佔主導地位，在中國反而有重要地位，原因可能是和儒家的性善論，在中國思想佔主導有關」，學界相信漢傳佛教和印度佛教的在佛性上的思想差異，跟兩地的文化背景不同有關，漢傳佛教受儒家影響，儘管印度佛教反對種姓制度，但仍受印度教和婆羅門教的種姓階級制度影響。

眾生平等 小如螻蟻皆能成佛

漢傳佛教的「眾生皆有佛性」，眾生不止人類，還包括動物、天神、惡鬼等所有輪迴六道的生物，上至天道下至地獄道都有佛性。這也凸顯佛教「眾生平等」的信念，人和動物都是同一個類別，都有解脫、成佛的機會。「你輪迴可能下一世就變成動物，你愛護動物也等於愛護你自己，所以它不是站在一個養寵物的心態，高高在上地愛護一個寵物」，佛教常說不殺生，不止愛護跟人親近的動物，更關顧所有動物的生命，「掃地恐傷螻蟻命」，對貓、狗、蟑螂、蚊子一視同仁。

現今我們理解眾生，泛指動物和人類，但如果從生物學的角度出發，眾生即一切有生命的生物，包括植物，如果植物也有佛性似乎難以置信。眾生也有另一個更準確的翻譯——「有情」，「有情皆有佛性」，英文翻譯也受其影響，翻譯成sentient beings，即有感受能力的存在物。有情和無情之物普遍以動物和植物為界區分，動物、人類有感受能力，所以有情，就有佛性，植物就是無情之物，沒有佛性，貼近我們今天的理解。

原子彈有無佛性？

但在北宋時期，漢傳佛教曾把眾生皆有佛性由有情拓展至無情之物，說「無情有性」，無情之物包括植物，甚至死物如石頭、山河大地，都有佛性，都有讓心變得清淨的能力。雖然無情有性不是主流，但沒有被完全否定，死物有沒有佛性，心性是否清淨的討論延續至今，「在中國內地、日本、韓國漢傳佛教的圈子，這個問題仍然是一個問題，尤其在日本的佛學界，他們很認真地討論，聽起來很奇怪的問題，就是原子彈有沒有佛性，因為日本人被原子彈炸過，原子彈在他們心目中是最邪惡的一個存在物。」如果所有東西，連草木、山河大地都有佛性，原子彈究竟有沒有佛性？

回到人有佛性的命題，佛教強調人有覺悟成佛的能力，成佛更是人的目標，這點與其他有神論的宗教非常不同，「其他宗教的神和人之間往往會有一個比較大的gap，而且他們會非常強調這個差別，造物者和受造物的界線不能跨越，如果跨越就是對神的褻瀆。」佛教鼓勵人超越自身，達到更高的境界，「內在超越是東方宗教，包括印度、中國的重要特色，它相比較就更強調我們的人文精神，就是以人為中心，但是人類又不局限於人，他有超越提高的空間。」在超越的過程中，佛教也強調自力，靠你自己修行覺悟，相反，有神論宗教強調依靠神的救贖，是他力，「人就是羔羊，一定要由牧羊人來帶着你，自己不可能變成牧羊人，他是需要被拯救的。」

人性終極願境 超越自身

人類理想超越自身的局限，姚治華上課時會分享超人、蝙蝠俠等英雄電影，「他們都是普通人，從人性角度都有他們的一些缺陷，但他們somehow變成了超人，所以這幾部電影這麼流行，反映了普遍人對我們的人性太平凡太軟弱，確實是有不滿，然後內心有一個很強的願望，去超越自身，能夠更好，所以就有了超人這樣的現代神話。」隨着現代科技的提升，人類提出和實踐超人類主義（Transhumanism），利用電腦科技、生物科技令人類進步、改善人類的生存條件，如減少貧困，克服疾病甚至死亡，但同時也引起道德爭議。當有神論宗教批評修改人類基因是扮演上帝角色，對上帝不敬，佛教就不會有這些煩惱，「在成佛的角度來說，佛教整個努力的目標就是transhumanism。」

《泰山經石峪金剛經》

這次再選用《泰山經石峪金剛經》的風格，字體揉合隸書和楷書的風格。特點在氣勢雄渾，感覺莊嚴，字體有向外擴張的感覺，骨架較大。

小技巧

行筆時要保持向下壓，令線條有力量和飽滿，轉彎位則用圓轉，含蓄地表達字勢和線條的力量感。

文˙ 朱琳琳

題字˙ 徐沛之

{ 圖 } 資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 歐陽德智

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