料理分子：虎哩幸福！吼哩發財！ 台灣年菜——鯧魚米粉

學台語

早兩個月前上了一個台語入門班，主要想了解台語的發音，因為有一些台語發音跟廣東話很相似。另外也想認識多些台灣朋友，「上堂」就是其中一個很好的途徑。

台語的讀音由三部分組成：聲母+韻母+聲調。台語即是閩南語，用的是羅馬字拼音。台語聲母有17個，他的韻母包含韻母元音、雙母音、多母音、尾韻鼻聲及鼻化等。在聲調方面，台語的本調有8個，陰平、陰上、陰去、陰入、陽平、陽上、陽去、陽入。

台語亦有漳州腔和泉州腔，分別在於變調的方式。當然以台語為母語的人一定能分辨出來。就好像日語的關西腔、京都腔和大阪腔等。

老師是專門教台語的教授，上課過程中學會很多冷知識，例如台語表達位置時是沒有「中間」的，只有時間才有；有一些台語發音很像廣東話的粗口。班上還有另外兩個台灣人同學，一個是年輕的自由工作者，另一個是大學生。

現在台灣，能說一口流利台語的人多是上了年紀或中年人，年輕一輩很多都不太懂說台語，因為學校沒有提供台語課，亦非必修課。家中有長者或父母以台語作日常溝通，這樣成長的孩子才會比較懂台語。就好像我聽得懂「圍頭話」，但不會說那樣。小時候還會聽到很多婆婆伯伯以圍頭話在村口的井頭旁大聲傾偈，現已成絕響。

認識數個嫁到台灣的香港媽媽，她們堅持與子女用廣東話溝通，小朋友在其他日常方面或在校園內則使用國語，這是一個非常好的身教，因為語言是一個文化傳承非常重要的一環。我好奇問一眾媽媽為什麼這樣堅持，她們說：「一定要啊，呢個係佢哋文化一部分。小朋友好叻，識得自動轉頻道。」

刮刮樂——台灣「六合彩」

每逢新年，都會回去奶奶在中壢的家拜年，與外婆外公、舅舅、舅母、阿姨和表弟妹吃新年飯，玩港式「魚蝦蟹」，去公益彩券店購買「刮刮樂」發個新年財。好奇問丈夫阿賢，為什麼公益彩券店都能在當眼處或繁榮大街上開店？原來公益彩券店是由家族內有身體殘障成員的人開設，店舖租金有政府的資助。一張彩券扣除成本和手續費後，餘下便是由彩券店賺取。刮刮樂是一種立即型彩券，主要提供即時樂趣，消費者可立即且輕易地得知有否中獎和中獎金額，金額為新台幣200至2000（約56至560港元）不等，愈貴的刮刮樂中獎機會愈大。除了不同款式和金額的刮刮樂，還有類似香港六合彩的電腦型彩券遊戲，去年新北三峽有3人僅用800新台幣（約225港元）購買威力彩，中了27億新台幣（約6.7億港元），史上第三高獎金。但在住宅內是不能賭博，如在家中打麻將，多於兩枱便屬違法。

想碰碰運氣還有一個方法，便是台灣財政部每兩個月舉辦一次的統一發票號碼獎。每張商店發出的發票證明聯（港稱收據），都有一組8位數字的號碼，每次對獎也是由尾數開始，共8獎：六獎為尾3位數中獎可獲200新台幣（約56港元）；五獎為尾4位數中獎可獲1000元（約280港元）；四獎為尾5位數中獎可獲4000元（約1120港元）；三獎為尾6位數中獎可獲10,000元（約2800港元）；二獎為尾7位數中獎可獲40,000元（約11,200港元）；頭獎全中8位數可獲200,000元（約56,190港元）；另設一個8組數字的特獎，獎金為200萬新台幣（約56萬港元）；再加一個8組數字的特別獎，獎金為1000萬新台幣（約280萬港元）。我幸運地中過五獎和六獎，拿着發票到便利店換取獎金。不過要留意，有小部分便利店只供換取相關等值的貨品，而不能換取現金。這便解釋了為何在台灣很多商店也把發票箱放在門口，上面寫着捐出可作慈善用途，因為中獎機會可不小。

說到派利市文化，台港有所不同。在台灣只要外出工作，都要包利市給直屬長輩，不管是單身或已婚。給長輩的銀碼分別為3600（約1000港元）、6000（約1680港元）和12,000新台幣（約3400港元）等，當然可以給更多，正所謂「賺得多畀得多」，哈，還是不要太高調比較好。

給長輩的利市封正規為紅色，最好不要挑戰傳統，使用一些奇怪的顏色。之前我到廟宇拜財神，添香油後獲得一封紅色利市封包的發財金，裏面竟然是一元。當下即刻問丈夫，原來這一元稱為錢母，如其名，母生子，錢母為善信帶來錢財，所以在台灣廟宇收到一元錢母，別感到奇怪或冒犯。但如果沒有得到任何宮廟開光過而私下派發一元，便是詛咒，真的大吉利市哦。

鯧魚——台灣節慶常備

過年又怎少得年菜，去年用烏魚子炮製了烏魚子法式蛋批。今年想做一道在香港也很容易買到材料的台菜：鯧魚米粉。香港稱為䱽魚，台灣叫鯧魚，一直是台灣人心目中不可缺少的美食，又因「鯧」與「昌」同音，帶有「昌榮、昌隆、昌旺」的美意，是節日慶典最受歡迎的魚類。

台灣以白鯧魚為主，魚價愈來愈貴，大白鯧約26至30厘米長，在菜市場售價竟然高達700至800新台幣（約190至220港元）一條。難怪鯧魚在台灣會成為經典年菜之一。台灣也有黃鯧魚，但不太受歡迎，奇怪的是兩種鯧魚的味道其實分別不大。台灣菜式愛將食材油炸後泡在湯裏，讓油香滲進湯頭，增加味道層次，例如常常在鹵肉飯店能點的排骨酥湯。由於魚類象徵吉利，為了拜神先把魚煎香，等祭祀結束，煎魚早已不美味，於是便把它用來製作一鍋美味又意頭滿滿的鯧魚米粉。

祝願大家年年有餘、身心安康、出入平安。

鯧魚米粉

【材料】（2人份）

•小白鯧魚……2條

•海蝦……6隻

•椰菜……1/3個

•蝦米……20克

•乾冬菇……1隻

•洋葱……半個

•米粉……100克

•薑蓉……10克

•蒜蓉……10克

•大蒜切段……1把

【調味】

•雞湯……500毫升

•水……200毫升

•料理酒……2湯匙

•魚露……2茶匙

•鹽……1茶匙

•糖……2茶匙

•胡椒……1茶匙

•油葱酥……2湯匙

【做法】

1.先將鯧魚去除內臟，洗乾淨，用廚紙印乾水分，下2湯匙油，中小火煎香至金黃，備用。

2.把海蝦頭切去，蝦背切一刀清除腸，洗淨，用剛剛煎魚的鑊把蝦頭和蝦身煎香。

3.把煎熟的蝦肉夾起備用。輕壓鑊內的蝦頭，壓出蝦膏，加入蒜蓉、薑蓉、洋葱和大蒜以中火炒香。

4.約1分鐘後，加入冬菇條。

5.轉為中火，加入泡浸冬菇的水、雞湯和200毫升水。

6.湯料微滾後，加入料理酒和魚露，輕輕攪拌。

7.把乾淨已切塊的椰菜加進湯內。

8.待湯再次滾起，加入米粉煮熟。

9.把鯧魚和蝦加進湯內，油葱酥撒面，蓋鍋蓋，以小火煮6分鐘。

10.完成後以青葱和大蒜裝飾。

■廚房筆記

1.微微滾熱雞湯後才加入料理酒，目的是減低酒精揮發，讓酒香保存於湯內。

2.如這道菜不是立即食用，在步驟（8）加入米粉煮熟後，可把熟米粉撈起備用，待食用時把湯翻熱，才加入米粉煮熱享用，否則湯會被米粉全吸收。

3.台灣人亦會加入蛤蜊煮湯，這樣湯底鮮味更濃。

4.如想增加油香味，台灣人以半煎炸的方式把蛋煎至焦香，然後切絲加入湯內與所有材料一起煮滾。寓意黃金入屋、金銀滿屋。

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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