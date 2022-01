【明報專訊】德國電影《法比安》(Fabian: Going to the Dogs)是由Dominik Graf執導的3小時作品,它先於去年柏林影展首映,最後於去年底的2021年德國電影大獎,奪得最佳電影銀獎,惜敗於《智理想情人》(I'm Your Man),《智理想情人》也順理成章代表德國競逐本屆奧斯卡最佳外語片。