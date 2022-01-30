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星期日生活

誰人日記：寫隻字

【明報專訊】醫生在病房要做的事情，可能是致電病人家屬、可能是抽肺水、可能是打文件，我們統統都叫「功課」。而作為初級醫生，「寫隻字」大概是最常做的「功課」，從實習時開始每天如是。

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