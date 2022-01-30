周日話題：保護濕地：香港落後全國 必須奮起直追

2021年12月24日人大常委會通過了濕地保護法，2022年6月1日起施行，禁止佔用國家重要濕地，要求建設項目選址、選線應當避讓濕地，以及提出禁止佔用紅樹林濕地等規定。

幾乎同時，2021年12月31日香港城市規劃上訴委員會以三比二票數裁決地產商上訴得直，推翻城市規劃委員會（下稱城規會）先前否決的改劃土地用途申請，開綠燈讓地產商在南生圍填魚塘、建高樓，包括28幢高達25層的住宅大樓、140幢3層高的房屋，以及5幢非住宅建築，抵抗地產勢力入侵南生圍濕地的多年努力終於失守。

為什麼這個消息令愛護香港的人沮喪？因為去年10月行政長官剛在《施政報告》中宣布「北部都會區發展策略」，非常高調談濕地保育，提到收回魚塘和濕地，甚至加入政府土地去建設濕地保育公園，讓大家相信濕地前途樂觀。踏入2022年，行政長官又宣布改組架構的計劃，「環境局」擴大職能成為「環境及生態局」，更使人以為「生態」終於在施政層面得到高度的確認。

被否決項目 6年後復活

誰知正面消息未轉化為行動就已經橫生枝節，南生圍守了幾十年的關口給打破，正是：這邊廂火勢受控了，那邊廂又新起火頭，最樂觀的人都無法不搖頭嘆息，為什麼2016年否決了的地產項目可以6年後復活？平常法庭判案上訴總有個期限，不可能這樣吧。政府沒能駕馭行政體系的運作，給地產商打倒自己對濕地的善意規劃，保護生態的靈魂在哪裏？究竟香港的濕地及總體生態何時才得安寧？

在保護生態尤其是濕地這件事上，香港現在是全國最落後，令愛護香港的人痛心，相比之下內地近年在保護自然生態包括濕地方面，取得重大進展，香港社會與政府必須深刻認識「生態文明建設」的新時代，保護生態相當於保障全體社群的安居樂業，是長治久安的根本。

讓我們回顧內地濕地的歷史過程，1950年代起，隨着人口增加，經濟開發，尤其是1978年改革開放後，全國各地的濕地遭到圍湖造田、圍填海造地的侵蝕，面積大幅減少，嚴重損害濕地發揮的生態功能，其中沿海灘塗面積銳減超過一半，情况一度岌岌可危。

幸好生態重要的意識迅速提高，1992年國家加入《拉姆薩爾濕地公約》，2000年起濕地面積有所回升；2004年訂定《全國濕地保護工程規劃》，陸續建立大批濕地保護區，包括數十個國際重要濕地；2012年十八大確立了「大力推進生態文明建設」，「生態文明」進入社會主流，漸多人知道濕地的生態功能：涵養水源、淨化水質、維護生物多樣性、蓄洪防旱、調節氣候和儲碳固碳等，以及維持糧食和水資源安全的重要作用。2018年習近平主席在全國生態環境保護大會上，說明生態文明建設必須堅持：「在環境品質底線方面，將生態環境品質只能更好、不能變壞作為底線」（註1）。2021年3月《十四五規劃》「主要發展目標」內，「生態文明建設」甚至列在「民生福祉」之前，又明確全面保護自然岸線，整治修復濱海濕地2萬公頃，粵港澳大灣區是重點地區之一（註2）。

在這個背景下，除了濕地保護法，還有三件大事必須注意：

一、2018年4月生態環境部成立，除了原環境保護局職責，還吸納氣候變化、山林、江河、海洋的生態保護，年底更組成生態環境保護綜合執法隊伍。

二、2018年7月14日國務院發出通知（註3），為了保護濱海濕地，除了黨中央、國務院和中央軍委會確定的「國家重大戰略項目」外，全國嚴禁圍填海，收回省市的審批權，全部集中由國務院處理。

三、2021年12月廣州市委書記、市長等多名官員因為濫伐榕樹下台，是因生態問題被問責的全國矚目事件，有關官員被指「政績觀錯誤……對歷史文化、自然生態缺乏敬畏，生態文明理念、人文情懷、法治觀念樹得不牢」，反映生態文明是當今國家施政指導思想，破壞生態者不容於治國隊伍。

經濟發展=開闢土地？

反觀香港，整個社會包括政府停滯在幾十年前的「粗放增長模式」思維，至今講「經濟發展」就必講開闢土地，多年來口頭講可持續發展，但是永遠只是以「最少的環境影響」來處理對自然的傷害，結果累積傷害而不聞有提高自然生態容量的積極政策和行動。在這個背景下，濕地不斷被粗暴填掉而政府行政體系只是旁觀者，同時香港地產商數十年如一日想方設法擠入濕地建屋，同一項目往城規會多次闖關，屢敗屢戰，不幸的是：他們失敗一次不等於不可再試，但只要成功一次濕地就一去不回，今次南生圍事件正是例子，在這場不對稱的鬥爭中，濕地處於必敗之地，除非制度改變，地產商失敗一次等於永久失敗！

深入了解南生圍案例，令人驚訝地發現地產商的行動僭越香港政府土地規劃權，是對政權的侵蝕。首先地產商改劃申請裏的所謂「地盤」，涵蓋甩洲和部分南生圍，面積177公頃，不過其中82公頃竟是政府土地（「官地」），但在文件中不見政府官員反對大片官地被地產商列入「申請」，官地無緣無故變成私人「地盤」；其次地產商聲稱住宅樓面地積比是0.173，計算時用了177公頃做分母，把官地都算在自己建樓項目之內，十分荒唐；其三，仔細看文件，真正用作建樓的地盤面積是11.6公頃，符合實况的地積比應為2.64，高樓密集破壞生態的影響就顯露出來。

地產商把官地當成自己的土地，又避重就輕不用真正建樓地盤面積計算地積比，都是不合理和違反邏輯的，非常奇怪，發展局、地政總署和規劃署等對此不吭一聲，令城規會和上訴委員會在根本處被誤導，更令上訴委員會做出有缺陷的決定。

這種官地被地產商借來「過橋」情况在「土地共享先導計劃」的申請中也出現過，我曾多次在《明報》撰文詳細說明，也直接向行政長官發信指出（註4），不過政府只有例行回覆，不見任何動靜。看來這種手法，即是把官地拖入私入項目加地積比「掩眼法」，雖然本質錯誤，己成為香港政府行政體系裏習以為常的現象，政府內部沒有人敢指正。地產商越俎代庖侵蝕政府的土地規劃權，造成長遠惡劣影響。

真心保護生態和濕地的政府必須有所作為，明確認識過去土地規劃流程的系統性錯誤，迅速撥亂反正，確立濕地的使用規劃由政府主導，設置穩固機制阻止破壞者藉漏洞闖入濕地，僭越香港政府的土地規劃權。

至於南生圍面對的侵害，政府必須盡快搶在地產商於濕地建樓之前，執行「北部都會區發展策略」提到的收回濕地和展開建立濕地保育公園，否則破壞容易修復難，未來5年香港怎能參與全國整治修復「粵港澳大灣區」重點濕地的工作？

人工島項目 「砸子孫碗的事」

香港在保護生態方面最令人難堪的落後是填海造人工島。全國有一段時期以「經濟發展」為名大搞圍填海造地，但是2017年國家海洋監督組調查發現，圍填海造地空置情况嚴重，破壞生態而無所得，例如天津市填海27850公頃，空置率69%；浙江省填海8820公頃，空置率42%等（註5），這種粗放「經濟發展」行為造成重大生態傷害的痛苦教訓，促成2018年全國停止圍填海的決定。不過香港社會包括「智庫」沒有注意世界潮流與國家大局，依然假「經濟發展」之名大力推銷人工島概念，政府則半被動地啟動填海過千公頃的人工島項目，至今沒有地理範圍，沒有產業計劃，沒有城市規劃大綱，漠視破壞海洋生態的損失，步上天津和浙江的後塵。表面上香港似乎可借「一國兩制」護身符避開禁令繼續填海，不過如果香港硬要填海，則正是習主席所說的「吃祖宗飯、砸子孫碗的事，絕對不能再幹，絕對不允許再幹」，會令香港與國家愈走愈遠，也傷害未來香港以至內地人的生活質素，香港理應立即煞停人工島項目。

令人氣結的是：香港有人昧於科學和國際條約的規定，聲稱香港填海與濕地無關，必須指出：根據《拉姆薩爾濕地公約》規定，濕地包含「於低潮時水深不超過6米的海洋」，智庫擬議的人工島範圍約一半符合濕地定義（註6），如果把選址移出去6米以上深海，理論上或可在文字上避開濕地，不過誰會笨到故意去「深海填海」，除了在填海工程中賺錢的業界！

香港如今的落後在於：國家為了保護生態而嚴禁填海，香港卻藉「一國兩制」之名鑽空子搞粗放增長經濟，繼續走在填海1000公頃、破壞海洋生態的路上；國家為了保護生態尤其是濕地而立法管控和強化執法隊伍，香港政府卻坐視地產商利用制度漏洞入侵濕地，人們看不到政府保護濕地的決心和擔當，這時提出成立「環境及生態局」是時機的不幸，產生了「口惠而實不至」的印象。

願香港政府在宣揚全港各界配合「十四五」的同時，深刻認識「生態文明」治國理念，以及「生態文明建設是關係中華民族永續發展的根本大計」，施政必須急起直追，確切重視生態、愛護生態、恢復生態，並以具體政策、法規和行動，大力守住「環境品質底線」，確保「生態環境品質只能更好、不能變壞」，配合全國嚴格保護生態和濕地的行動，千萬不可讓香港成為全國最落後地區，拖住國家生態文明建設的後腿。

註

1. 習近平：推動我國生態文明建設邁上新台階，2018年5月18日在全國生態環境保護大會上講話

2. 《第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，37章3節

3. 《國務院關於加強濱海濕地保護嚴格管控圍填海的通知》

4. 《致行政長官：地產商沒有配合「土地共享」的「七三分」政策 》，2021年10月3日，作者個人網誌「草雲居」

5. 〈圍填海督察全覆蓋：堅決打好海洋生態保衛戰〉，2018年7月13日，《新華社》

6. 《什麼是濕地——推動人工島人士必讀》，2018年8月31日，作者個人網誌「草雲居」

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文˙林超英

編輯•王翠麗

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