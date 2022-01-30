三十而立：專訪DJ阿正 想和自己說聲「辛苦了」……可以再好一點

「聽電台是好快樂的事」

今次影相的地點是中環街市，而訪問則在附近一間café。中環是阿正的因緣地，下文再詳述。我同阿正講：「實不相瞞，我都是看了《膠戰》方才知道有你這個人。」她說：「不出奇，好多人都是看了《膠戰》後聽番電台，我好開心㗎。」阿正真的細細個已經想做DJ。小學時，曾經因為看了歐陽震華的大台劇而想做談判專家，但只是想想而已。到了中二時，她已決定了大個要做DJ，要加入903電台。「因為那個時候迷上了電台囉，呢啲嘢我好直接的。為何特別想做903？其實都是因為903對於我而言，是一個有情意結的地方來的。細個就聽《架勢堂》呀、聽《森美移動》呀。」夜晚食完飯，又會拿着walkman在牀上聽《空中喱民》和《一八七二遊花園》等等。

對於學生阿正而言，聽電台是好快樂的事，而903的DJ都是好有型的人，有創意有才華，五花八門。她會化身「迷妹」，到處去追星。其中一個偶像是森美。某一次森美幫某連鎖便利店做代言人，阿正在宣傳期過後，走去問店員阿姐可否拿走剩下的宣傳品。另外她也迷上陳強。陳強出版的《黑紙》，阿正是忠實讀者。「我那個時候無太多零用錢啦，但每一個月出1張的時候，我真的會用50蚊去買50張返來，派畀friend睇。睇啦！佢哋好creative！」當時阿正覺得，如果能成為這班能人異士的一分子，「就好正喇」。

阿正的DJ夢，一直都好明確。「我成日都形容自己是豬來的，即是有時你想引隻豬行，你就釣啲嘢喺佢前面，可能釣一些零食，然後牠就會跟住跑。我係呢種人來的，一定要有啲嘢望住去跑嘅。」她是個乖學生，讀書專心，學業一直不錯，而嚴厲的阿爸想她讀法律。但阿正雖然乖，卻從來無想過要遵從父命，反而好早就想入中大新聞與傳播學院。那時她想法比較直接，覺得如果要做電台，就應該要有新聞知識和學歷，所以讀新聞是理所當然的。到了高考放榜那天，成績非常不俗（「係考得好好嘅，我都唔怕認呀呢個（笑）。」）。正當阿爸以為個女要去讀法律的時候，阿正才告知，自己從來無把法律系放在選科列表中。就這樣，阿正順利走進中大校園。

曾任《大學線》執編 導師身上習操守

在新傳的日子裏，令阿正最深刻的經歷，其實就是開學第一個禮拜。當時學生發動大罷課。「站在一個好乖的妹妹的立場，就覺得：吓！？返學罷課！？唔得㗎，好曳㗎……」她上大學前，一直生活在同溫層內，同學都來自相近的背景，住在同區。中大為她帶來衝擊，開啟她的眼界，令她知道世界其實好大好開闊。「慢慢接觸多了就會知道，這些都是一個好正常去表達訴求的方式。都是大學開始，先至會識得話去遊行，行七一嗰啲。」除了社會參與，有兩位老師也令阿正非常深刻：陳惜姿和譚蕙芸。阿正當時是學院中文刊物《大學線》的執編，跟陳惜姿學習採訪和寫作。「我好鍾意她教如何寫人專（人物專訪）的，我是超級enjoy這一些課堂。她和Vivian譚蕙芸老師，我都有好深印象。因為我好鍾意聽她們講以前去採訪的故仔。譚蕙芸例如講她以前採訪鑽石能量水就最出名啦，icable的時候。我聽她們講故仔，我就覺得好正啦，因為她們有個求真的心，以及她們如何去處理成件事。」除了技巧外，她覺得更重要的，是學到相關操守。「她們有少少塑造到你個人，如何判斷什麼是對，什麼是錯，什麼是justice。」她負責《大學線》時，試過訪問九巴高層，感受到那些人的氣勢。「但我就會覺得：吖，你愈係咁，我就愈自己都要撐得行。」阿正覺得，如果自己不做DJ的話，其實是會做記者的。不過目標始終好明確。

阿正畢業後第一份工，就進了DBC。那時有位主持離職，DBC要急急找人，請了阿正。她後來知道，其實所有監製都不想請自己，但老闆拍板要請，可能是看中自己的學歷。幸好慢慢地也獲得認可。平生第一次開咪，就是負責通識新聞節目。「所以我人生第一個節目其實是講新聞的，超級不解。」雖然緊張，但又好爽。「有些事，你做了之後就會發覺：吖，這就是我想要的。第一次開咪就有如此感覺。」準備充足，發現自己真的做得到，心情興奮。而阿正也在五人中脫穎而出，之後便恆常開咪。可是好景不常，DBC不久就結業。阿正好記得宣布停業那一刻，自己正在做節目。「見到個電視機出了一行走馬燈：DBC宣布結業，下個月。但我開緊咪喎，又咁樣睇到喎。所以我直情係：吓……吓！？」

開咪中驟失業 兼職café遇轉機

失去了自己最喜愛的電台工作，阿正進入了一段頗艱難的人生階段。當時DBC的老闆幫員工line up，阿正獲推薦到一間production house工作。由小學、中學到大學畢業，她一直在追着電台夢跑。「突然之間所有嘢就冇晒啦，所有嘢唔跟自己plan，唔跟自己嘅目標。係覺得超級崩潰。」新公司的節奏與忙碌的電台完全不同，甚至其實無什麼工作要做，她完全無法適應。「我做了大概兩個月，就已經feel到自己好唔對路。」連身邊的朋友都發現，她好像不再笑。她知道當時的工作算是不錯的，起碼有糧出，而且頗悠閒，但就是不適合，而且未能接受到衝擊。一次在戲院看戲時，突然panic attack。「個人好凍、震、唞唔到氣。我就跑出戲院，然後就好凍好凍、好唔舒服好唔舒服，就去了麥記拿了杯暖水飲，咁就好番啲囉。」就此，阿正決定辭職，到café 兼職。

阿正與咖啡早在大學時就結緣。有一次她在台灣飲了一杯好好飲的咖啡後，便決定學習相關知識，到不同café打工學習。正因為覺得自己將來一定要做電台，所以更要在大學時不斷去做咖啡。而這些經歷，好巧妙地幫她走過艱難時刻。她大學part time時，有個師妹好迷茫想找兼職，阿正就請她到自己工作的café去。到阿正自己辭職後好迷茫的時候，這位師妹就請她到自己正在上班的café。同時間，阿正也開page拍片。既然無法上電台，就開自己的platform嘗試做類似事情。一切有如緣分一般。阿正工作的café在堅道，一日放工落山，在中環街市前過馬路的時候，突然聽到有人叫自己。回頭一望，原來是阿正在大學時的mentor DJ急急子。寒暄一會後，急急子告訴阿正，903正在收集新人的demo，但無錢的，問她有無興趣？「得！冇錢得㗎喇，唔使㗎喇，我想交㗎咋。就是如此開始交demo，交了三四個月。然後急急子同我講，話他們正在請撰稿員，但不開咪的，寫稿、寫劇的。你得唔得？得！入咗嚟先啦，梗係啦大佬！」當時面試過兩次，不斷等待。中間其實另有一份工作的offer，但阿正破釜沉舟，把offer推掉都要等903。「後尾我搲爛塊面，就問interview我的人：其實請唔請我㗎，唔請我呢，我真係冇錢喇，要開飯……」這個人就是林若寧，而大概兩個星期後，阿正獲聘進入903。回望這大半年的轉折期，阿正坦言當時真的好窮好難捱。「有一日我打開銀包，見到500蚊。我在中學之後，就無問過屋企攞錢㗎，因為我有做part time嘛。我feel到我阿媽應該都覺得我好唔對路、好唔掂，就塞咗500蚊畀我。」

再續電台夢 「點都頂硬上」

2017年5月，阿正終於如願進入903電台。但並非從此就一帆風順。阿正開始時負責寫劇，卻寫得不好，頗多劣評。（「係我一個人生創作嘅黑點。」）到了年尾，公司決定把該劇取消。那時主持西瓜離職，朝早空出了一個時段。公司便叫阿正嘗試。阿正寫劇期間，一直有持續交demo，似乎獲得認可。就這樣，阿正成為PA加主持。其實一般而言新人應該先嘗試周末節目，但阿正一開始就參與平日的節目，負責朝早7點至8點的時段，以及協助《早霸王》。2018年3月5日，阿正正式在903開咪。

阿正負責幫《早霸王》內一個環節蒐集資料和寫稿。後來主持之一的森美覺得既然資料是阿正準備的，不如由她自己負責講。當時阿正自己剛剛開咪有新節目，又未上手，接近「冧檔」。「我係有啲驚做唔掂嘅，但就覺得係機會嚟㗎喎，點都頂硬上啦。所以就真係頂硬上話：好呀！做！有一下我係驚嘅，我話：但係大哥，我唔知道我做唔做到……『你有猶豫就唔好喇。』我做！」第一次和偶像森美和拍檔小儀開節目，阿正直頭不敢直視森美。「我係驚到唔係好記得要講嘢。因為你聽慣咗佢把聲，你聽慣咗佢做節目吖嘛，咁你係聽眾嚟㗎嘛。我係投入唔到。」而森美似乎對這位新人都有期望。一次他拿着阿正的稿，在公司的走廊跟她講了一個鐘頭。「條走廊係勁多人行過的，即是你會見到譬如Dear Jane路過，點頭，係呀，我畀人教訓緊。這些moment會不開心。但消化完之後就會覺得，好多謝他教我。」做電台，都是要面對公眾的，阿正其實都受過不少批評。開咪初期，網絡上劣評如潮。「在連登好多人鬧我。還有我之前寫過劇啦，都唔鍾意我啦。但我就唔知好死唔死，真係走去睇，睇完好唔開心。」加上非常勞累，阿正萌生過放棄的念頭，覺得自己可能真的不適合。「但到最後，我就會望番自己那條路。一路這樣走來，你不是現在才放棄呀嘛？最後你都只有做和不做兩個選擇，不做又太可惜喇，咁做啦。」就這樣，阿正開咪直到現在。

獲薦加入《膠戰》 癡女形象打開知名度

2019年年頭，阿正獲邀參與一套舞台劇《最好的時光》，飾演詼諧的角色，得到森美開咪讚賞。而這份喜感，在《膠戰》中開花結果。加入《膠戰》，全因一位舊同事引薦。這位同事從商台轉到ViuTV工作，加入了《膠戰》製作團隊。找主持的時候，就提議阿正。「那時監製、編審都不認識我，完全不認識。因為我又無做過電視嘛，只做過一次《造星》的評判，但評判你可以show到出來的都好少。她就介紹我去。然後不知道是否上網看過我的片或其他演出，都冇audition冇casting，就揀咗我。我覺得他們都好大膽囉，我邊位呀？好破格。」開初阿正都有點怕，因為覺得自己外在條件麻麻，但又覺得應該會好玩。而且經驗告訴她，如果有機會，就一定要試。不知頭不知路，就開了第一個production meeting，原來是玩遊戲的。「但係啲遊戲又好雞㗎喎。試game嘅時候，我勁擔心。」幸好開拍不久，6位主持便熟絡起來，成為朋友，愈玩愈開心。而《膠戰》播出後，大獲好評，認識阿正的人亦不斷增加。「我真的好感謝這位舊同事Fian，超級感謝她，拍完season 1之後，我send message跟她說，我話我真的感謝你，如果不是你介紹，我真係唔會畀更多嘅人見到。」幕前的阿正，是一個「癡女」，癲喪搞笑。怕不怕被定型？阿正覺得「癡女」確實是自己的一個面向，是真實的。而且她相信可以有其他渠道，令人看到她各種面向，包括她其實有「毒」的時候，也可以好認真。「你話驚唔驚？都唔驚嘅。總有機會大家會慢慢接受到，人是好立體的，有好多面向的。」

今年2月，阿正要踏入29歲了。回顧過去走過的路，阿正坦言覺得好攰。「我回望過去，就覺得好似長期都好努力地追趕緊一些目標。都想同自己講一句：辛苦喇。我個人好奇怪呀，成日都覺得未夠好，可以再好一點。如何可以好一點呢？但我成日就忘記了，其實我已經盡了力。其實我都已經好努力㗎喇，其實我都唔錯㗎喇。好少讚自己囉。如果要我回望呢，我會讚吓自己：竟然咁都可以捱得過，繼續堅持都幾犀利。」展望未來，阿正覺得自己應該會繼續有很多事情想嘗試，繼續癲癲哋。她怕死，因為有好多事情未做，又未歎過。或許可以試試新範疇，例如拍劇，總之不要無聊。「所以希望10年後嘅自己未死囉，身體健康。咁我先至可以做更多嘅嘢。」

後記

阿正近排在看《粉雄救兵》。其中一集，主角是一位60多歲的女士，不願意接納自己老去，不肯脫掉假髮。剛好拍攝期間遇上疫情非常嚴峻的時刻，要暫停錄影。攝製隊一年過後再去探望主角。她終於除掉了假髮，但同時間，自己經營的酒吧生意大受打擊，丈夫和女婿也在一年內先後離世。「跟住我睇到嗰刻，忍唔住喊。覺得原來人生真的可以好無常。」主角和女兒本來關係不好，但彼此放下心結，攜手共渡難關。「所以我覺得當下真的好重要，還有要愛自己。我覺得好多時候都忘記了要愛自己。」

文˙莫哲暐

圖˙黃志東

編輯•歐陽德智

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao