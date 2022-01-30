於是很多人終於開始認真思考什麼叫「動態清零」，被圍封五天有如「坐牢」的居民只是將一路來非常嚴厲的防疫限制的影響形象化，散落在不同角落的人們所蒙受的各式犧牲和經濟損失又實在又痛。可是，政府解極不通包括特首那句她「不是始作俑者」，同時醫療承載力面臨巨大挑戰，有醫療專家則呼籲應該改變策略放棄「圍堵」。有專家則將香港的疫苗接種現况寓為「兩頭唔到岸」（年老和年幼極低），但市民對於政府「谷針」依然感到受氣，有人打通烽煙節目電話厲聲斥責「迫老人院老人打針」。葉蔭聰仔細研究梳理所有專家和官員的說詞，指出其實「清零」與「共存」並不是二選一的兩條路線，而要社會齊心防疫，特首單單除下口罩露出面相並不足夠，必須作出更多的詳細鋪陳和解說。

前路或有暗湧，冀願新年人人平安順遂。趁今日年廿八，首先送給重獲「自由」的葵涌邨邨民一把碌柚葉，掃走晦氣。今期我們還有不少洗邋遢的貼士，在送舊迎新之時，不忘顧念辛勞的清潔工人或情緒不穩的鄰舍和友人。今期送出的年畫，華欣花了很多心機人手雕刻木板畫虎，一雙虎翼寄送了一個祝福：逃出生天。

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編者話˙黎佩芬

圖˙區華欣

編輯•蔡曉彤

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