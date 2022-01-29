精湛手藝：海派師傅手巧眼明 長衫修飾體態

做工精細 布料圖樣對稱

「以前的布可多呢！最厲害的時候，整間房的布疊得高高，得爬上去才能拿到布。」五顏六色的布料整齊放在貨架上，除了製作長衫，秦師傅還會蒐羅各種綾羅綢緞，甚至買來米色的胚布自己調色染。「香港染的顏色夠鮮艷，以前柴灣有好多染坊，現在內地貨的顏色邊夠以前咁靚！」

「我收了人工，貨一定做好給你。做不好，我個心都唔安樂！」秦師傅一邊理布一邊說。以前的人做長衫開口定會問：「你是不是上海師傅？」海派長衫做工精細，每個細節都一絲不苟：外表看上去非常服貼，雖然衣服經過剪裁，但布料上的圖樣依然對稱；掀開內裏看，師傅用人手挑線，幾乎看不出針線的痕迹，手工無可挑剔。

「無腰線可做腰線」

「好的長衫要夠貼身，且可以修飾客人身材，無腰線可以做腰線，下盤太大可以幫你收細，展現女士婀娜多姿的身材。」做裁縫不止要手工好，觀察力也要強，師傅度身時要留意客人有無高低肩、寒背，一邊做，一邊在腦海回想客人身形，靠熨斗把身形燙出來，沒有固定公式，全靠師傅經驗。未待記者反應過來，師傅已經拿着粉線袋預好尺寸，下一步就拿熨斗開始燙拔。「這個客」的體態早已銘記於心，連紙樣也不需要。

秦長林拿出相簿，裏面藏滿他與客人的合照、剪報，幾十年的回憶都匯聚在這兩本厚厚的相簿裏。「這個是我幫亞洲小姐、香港小姐的佳麗做長衫，這個是萬綺雯、伍詠薇、翁虹。哇，睇吓我以前幾後生！」

翻看舊相，他望見自己也忍不住笑起來。訂製一件長衫動輒幾千上萬，現代人習慣穿成衣，多數是大戶人家的熟客幫襯。除了做衫，秦長林亦開班授課，教導長衫製作技藝：「我也不知還能教多久，但我識嘅手藝都會教畀學生，希望能有多些人認識長衫。」●

美華絲綢

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