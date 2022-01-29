帶愛寵petcation 住百年建築沾文化氣息

（註：模特兒按拍攝需要暫除口罩）

有過百年歷史的饒宗頤文化館，曾用作檢疫站、監獄、醫院等，後來經過保育和翻新，並加入了展覽館、餐廳、咖啡店和旅館等設施，於2014年全面啟用，並免費開放予公眾參觀。

紅磚瓦頂建築、荷花池 打卡呃like

文化館雖是位於荔枝角山崗上，但由港鐵美孚站前往，不過是10分鐘內的步程，不少人都喜歡假日到這裏感受都市中的文化氣息。文化館原有建築如紅磚牆、雙層瓦屋頂等都保留下來，成為了人們探究歷史和打卡影相的一部分。文化館分為上、中、下3區，從青山道入口可見下區的保育館、藝術館和荷花池；乘電梯或走小徑而上便到達中區的咖啡店、餐廳和活動室；沿樓梯再上高處，來到上區的staycation的另類選擇——翠雅山房。

翠雅山房共分為5幢，分別以「琴、棋、詩、書、畫」命名，check in的「詩」幢同時也是C座，設計巧妙。旅館擁有89間客房，共有3種房型，分為標準客房、特色客房及雅致套房：標準客房設計以簡約為主，特色客房和雅致套房均有金字斜頂的天花，3種房型也保留了原本建築的大窗戶，並髹上了簇新白油的磚牆。旅館早期主要是讓外國旅客和本地人入住作文化交流，近年因為疫情，便推出staycation住宿套餐，更增設不少主題房，除早前的少數民族風主題，現在正推出文青田園風主題，據知2月份還會加入專為情侶而設的浪漫主題房，屆時如館外的宮粉羊蹄甲盛開，一片粉紅花海，甚有京都賞櫻的「錯覺」。入住這種園林式歷史建築群，的確比熟悉的維港海景，更獨特。

提供寵物用品 安排專屬早點

為照顧一眾貓奴狗奴，旅館亦推出了寵物友善客房，歡迎客人帶同貓狗入住。平日文化館雖然免費開放予公眾參觀，但不能攜寵物內進，不過預訂了petcation的主人，其貓狗就可獲得一張專屬姓名牌，掛在愛寵身上，除了可到戶外的寵物樂園放電，更可隨意於文化館上、中、下3區遊玩。此外，每間寵物友善客房都放置了寵物用品如飲食碗、寵物牀和廁所，每房更贈送多款禮物，包括小玩具和寵物清潔用品，就連早餐都為主子預備好，安排主人和愛寵睡到飽後到文青風咖啡店Coffee Flow享用各自的專屬早點，可說是照顧周到。

● 饒宗頤文化館翠雅山房

地址：九龍青山道800號

寵物友善客房

價錢：標準客房$800/晚，雅致套房$1700/晚，已包加一。包兩位早餐及一份寵物早餐。寵物限20公斤以下，酒店需視乎情况作最終決定

文青田園主題房

價錢：周日至周四$650/晚，周五、六及公眾假期$850/晚，已包加一；包兩位早餐

預訂網址：www.heritagelodgehk.com

查詢：2100 2888

文：顏燕雯

模特兒：Sarah Yang

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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