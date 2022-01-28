周俊輝「凝固」當下港人情緒 畫筆反芻舊電影

周俊輝常畫電影定格畫面，但在今次「即日上映2.0」展覽中，不同之處是他不再畫一個定格畫面，而用類似漫畫形式畫一整個情節。他兩件最新作品便以導演杜琪峯的兩部電影為主題，分別是2005年的《黑社會》及2008年的《文雀》。

舊電影預言今日香港

早於2、3年前，周俊輝已經在雜誌《就係香港》發表《黑社會》及《文雀》電影人物的單線稿。「重看這些稿的時候，就是不停地反芻。」他重看單線稿，然後又重看兩齣電影，「反芻」當中內容與寓意。他覺得電影預言了今日香港，便再借情節繪畫油畫作品，「我想講今日香港的情况，尤其在一個很大壓力的環境底下，香港人的反應是什麼」。

周俊輝認為兩齣電影的兩個情節，分別反映了香港人面對高壓環境的兩種反應。作品《黑社會——整個湯匙吃下去》講的是「硬食」，電影本身講述兩名黑幫頭目因爭奪話事權而衝突，魚頭標手下飛機（張家輝飾）被頭目大D（梁家輝飾）逼令吃湯匙，飛機照做卻換來大D說「開開玩笑嘛」。周俊輝着墨最多在描寫飛機吃湯匙的表情，還刻意多畫湯匙碎片在嘴邊。「過去兩年見到，以為『硬食』有底線，但原來個底線愈退愈落的時候，叫你食一隻匙羹也可以從容地食下去。」

高壓下 虛假也得普天同慶

至於《文雀》，電影是一群扒手與一名神秘女子相遇的故事。周俊輝認為電影表達了「在被欺負或高壓環境下，現在情况並不止要你馴服，還要馴服得很開心」。在油畫中，他畫的情節是珍妮（林熙蕾飾）欲逃離傅先生（盧海鵬飾）卻失敗，唯有跟她求助過的扒手們（任達華、林家棟飾）說「我很好，謝謝你們幫忙」、「我會好好的，我很開心」。周俊輝借情節繪畫《文雀——我很好》，想說香港人面對壓力的反應是︰「哪怕多虛假，都要表現出普天同慶（的模樣）。」

從前周俊輝畫的電影定格畫面作品，只有一格和一句對白，那種「斷章取義」的表達方式讓觀眾有很多想像空間；今次繪畫的情節多於一格，周俊輝發現一些重畫電影的「新玩法」，例如他的舊作和電影畫面是「橫度」，但今次的方格大多數是「直度」，像一張肖像畫，能放大人物的表情；又可以畫3格重複的肖像，讓觀眾留意到珍妮裝作沒事的表情。以分格為繪畫作品添上「時間性」是他的新嘗試。

加入分格元素 添「時間性」

要「反芻」，是要留住失去的東西，他說不少觀眾感嘆這些電影已經是十幾年前的作品了，現在能否拍出同樣的電影？此展周俊輝另一新嘗試是做了陶瓷作品（左圖），把破碎的白陶瓷湯匙和白陶瓷碟黏在一起，「凝固」飛機在《黑社會》中「硬食」湯匙的一刻。

周俊輝繪畫香港人在高壓環境的兩種反應，他自己的反應卻算是第3種，不迴避表述作品的寓意。「我不覺得避開不講有用，有些句子不再提，有些畫面不再畫，並不代表你不講就可以置身事外。不是你的作品犯了什麼條例，是你個人、你個立場代表了你有無觸及紅線，所以不是作品很乖巧你就可以逃避到個處境。」

「即日上映2.0」以電影為題，除了周俊輝之外，還有徐沛之及鄧啟耀參與其中，分別以周星馳電影《唐伯虎點秋香》及宮崎駿電影《飛天紅豬俠》、《幽靈公主》及《天空之城》創作。

■即日上映2.0

日期：即日至3月3日（周日、一休息）

時間：上午11:00至晚上7:00

地點：凱倫偉伯畫廊（中環鴨巴甸街20號地下）

網址：bit.ly/3rAz2C0

註：本版介紹活動時間或因配合防疫措施而改動，請留意最新公布

文：胡筱雯

圖：主辦單位提供

編輯：歐陽德智

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