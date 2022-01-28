藝文青：《單身即地獄》定位尷尬

轉眼10年，戀愛真人騷變化愈來愈多，有別於《我》，《單》參加者較多是素人，雖然部分亦有幕前經驗，如YouTuber宋智雅、模特兒金賢中等，但亦有餐廳老闆文世勳、大學生申芝燕等。《單》共有8集，參加者會在被稱為「地獄島」的無人島上共度9日，島上只有較簡單的食物及牀鋪提供；晚上參加者須選擇自己心儀的參加者，如果參加者互相選擇對方，便屬配對成功，兩人可一起前往「天堂島」，享受總統套房及美食等。

參加者膚淺拜金？

以節目模式而言，坊間都認為《單》近似日本的《雙層公寓》及美國的《慾罷不能》，《雙》讓三男三女同住豪華大屋，彼此交流並增進感情；《慾》請來俊男美女在無人島上生活，節目要他們禁慾，學習與對象培養感情，如違禁便會在獎金中扣錢。但《單》定位尷尬，未能集《雙》及《慾》兩家之長，《雙》好看處是參加者會分享日常面對的工作煩惱及人生抉擇；《慾》可觀處是看參加者如何改變速食戀愛習慣。

在《單》的網上討論，你會看見人們論及戀愛技巧及名牌衣服。參加者在節目中為了能去「天堂島」而努力玩遊戲及吸引異性選擇自己並配對，會讓人覺得參加者膚淺、拜金；加上參加者帶大堆名牌衫褲、手袋往無人島，每日換衫「曬命」如同時裝騷，《單》的無人島設定無甚說服力。

真人騷的真實度總是觀眾的談論重點，《單》最受歡迎的參加者宋智雅因一身名牌穿著而受注目，卻被網民發現在節目中使用冒牌貨，非常諷刺，宋智雅在眾多網民要求下已道歉。恰好反映在真人騷節目以外，我們在現實世界的社交媒體同樣是在觀看一個又一個真人騷，宋智雅無論在節目或現實都要演繹富家女的角色，觀眾被騙得多，少了當年看《我》的投入了。