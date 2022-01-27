beauty：新年喜慶色調華麗登場 「紅」運當頭 靚妝帶來好心情

【明報專訊】大時大節，大家都想穿得光光鮮鮮，化個靚妝，精精神神迎接虎年，雖則今年依然要戴口罩示人，但並不代表我們要放棄扮靚的權利。外出時，挽一個精緻小手袋，將應節的特別版化妝品放在裏頭，既方便隨時補妝，又可與姨媽姑姐表姐表妹交換美妝情報掀起話題，談談扮靚之道，單單看着精美絕倫的設計，也絕對能給人帶來好心情。