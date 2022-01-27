露天花園歎Jazzy Brunch 浪漫賀情人節

著名爵士樂隊即場演奏

走進蘊藏歷史痕迹的香港美利酒店，來到大樓花園裏的露天餐廳Cotton Tree Terrace，總令人有豁然開朗之感。除了歎下午茶，也是吃brunch的好地方。這間平日只供應下午茶的餐廳，在情人節前的周末（2月12及13日），一連兩天舉行兩場戶外Jazzy Brunch。第一天由Allen Youngblood及他的樂隊Jazbalaya率先登場，身為爵士鋼琴家和作曲家的Allen，亦是香港外國記者會的音樂總監，他曾與Ernestine Anderson、Eddie Harris等多名爵士樂巨星合作。而翌日就輪到香港最受歡迎爵士樂隊之一的Proteus Band，他們以演奏優雅爵士音樂而備受讚賞。

邊聽着舒心的爵士樂，邊享用豐盛的brunch。先來即開時令生蠔或香脆蟹餅，接下來是自助形式供應的新鮮沙律、冷盤、火腿切肉、精選頂級芝士，其中包括自家醃製的煙熏三文魚。即切高級烤肉區除了供應西式香烤豬鞍、鮮蝦燒烤串等，還有皮脆肉嫩的北京填鴨。主菜可從五款中選一，包括：鮮嫩汁豐的香煎澳洲羊扒配北非小米沙律、加入辛香Nduja牛油和白酒的海鮮墨汁扁意粉、清鮮的焗盲鰽魚柳伴烤番茄、冶味的香烤封門牛扒配燒時令蔬菜，以及松露菠菜版的三文治Croque Madame。最後當然不少得精緻的甜品糕餅，為一頓brunch寫上完美句號。

純粹欣賞爵士樂的話，只需購買包括迎賓氣泡酒及切肉冷盤的入場券；Jazzy Brunch則需另外收費。

■Cotton Tree Terrace

供應日期：2月12及13日，下午12:30至3:00

價錢：入場券$550，包1杯飲品及切肉冷盤（早鳥優惠 $500），另加$600享用早午餐（早鳥優惠 $500，活動當日walk in，則需加$750）；早鳥優惠適用於1月28日前訂購； 另加一

訂座：bit.ly/JazzyBrunchTC

地址：中環紅棉路22號香港美利酒店花園樓層

查詢：3141 8888

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