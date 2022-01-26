文化區規劃：半開放空間概念 投入藝術文化區

文化區說到底是旅遊區，從前的規劃方式較為簡單，將藝術加上商場或百貨公司便能了事。但時至今日，加上疫情影響，文化區規劃亦需要進一步深思。Murat續道︰「如Tersane開展工程時，我們也走到地盤實際感受整個地方，看是否按照計劃執行，或需調整更改。而在Contemporary Istanbul舉行期間到該區，會看到我們因應人流、景觀而作出調節。此外，在疫情爆發前我們會較為着重室內和室外的概念，但現在則會以建築手法，設計出介乎兩者之間的半開放空間，如貼合不同情况，善用不同倉庫建築物之間的空間。計劃亦以成為城巿一部分為切入點，而非自成一角的建築群。我想Tersane會成為一個很好的示範作。這種開放的切入點，能令整個城巿投入藝術文化，而非將藝術精英化。綜觀全球成功的藝術展及文化區，除了考慮巿場，亦需要大眾參與，特別是新一代。另外，如何與進駐文化區的商店合作亦是重點。隨着消費巿場變化，百貨公司方式的零售已落後，需較具生活風格的餐飲或獨家營運的店舖等配合，參考不少大品牌在Design Miami開設別注版本專門店的做法，能大大提高Tersane文化區的吸引力。」

文：Dawn Hung