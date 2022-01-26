Watch News：《雷朋三世》終極版腕表 不對稱黑白設計

腕表限量250枚

在《雷朋三世》動畫第一集中，主角雷朋三世溫文爾雅的得力助手兼摯友次元大介佩戴的一款以Zenith A384為藍本的腕表，但搭配當時並不存在的黑、灰、鍍金3色表盤。而在動畫的第一季大結局，次元大介又佩戴另一款設計源自Zenith的計時表亮相，搭配前所未見的獨特「熊貓」表盤。在動畫首播近50年後，品牌便在2019年推出第一款Chronomaster Revival Lupin The Third腕表，A384酒桶形表殼配上動漫第一集中呈現的獨特黑色表盤，2020年則推出第二款搭配白色和「熊貓」表盤的腕表。這次推出的第三版兼終極版本，則以出人意表的方式將前兩者的表盤設計合二為一。

Chronomaster Revival Lupin The Third – Final Edition最終版腕表限量250枚，表盤在約1:30位置和7:30位置劃開兩半，呈現不對稱的設計效果：左上半採用第一版特別版腕表的半啞光黑色表盤搭配深灰色計時盤，以及鍍金時標和指針；右下半則為第二版特別版腕表的乳白色表盤，搭配黑色熊貓計時盤，並覆以米色SuperLumiNova超級夜光物料。腕表搭配37毫米鈦金屬酒桶形表殼，忠實再現了1969年A384的比例和飾面，其配備的鈦金屬梯形手針鏈帶，亦增添獨特的復古氣息。

查詢：2111 4126

文：張曉冬