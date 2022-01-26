聯乘日本潮牌 「過年衫」年輕化 可愛老虎上身 充滿童趣

要數時尚圈採用老虎當「嘜頭」的品牌，不少例子均來自日本。像是創立於1949年的運動品牌Onitsuka Tiger，其名字中的「虎」，便源於「老虎一天能跑一千里地」的日本諺語，帶出運動不僅可以強身健體，還可以鍛煉意志的信息。

由日本設計師高田賢三（Takada Kenzo）於1970年創辦的Kenzo，亦與老虎有着淵源。雖然高田先生並非經典「老虎頭」圖案衛衣的始創者，不過品牌的第4代設計師、雙人搭檔Carol Lim和Humberto Leon，便因為曾在高田賢三的西裝外套中，看到內部作為識別的老虎刺繡圖案，而啟發出創作經典老虎衛衣，為品牌帶來簽名式標記。至於另一位鍾情老虎的日本設計師，便是潮流界元老級人物Nigo。

1950年代美式風格

擁有多重身分的Nigo，除了是為人熟知的潮流品牌A Bathing Ape的創始人，同時也是日系美式品牌Human Made的主理人。Human Made的成立除了因為Nigo心態上的改變，不再對衣服上「大大個」猿人頭像的logo設計感興趣外，亦源於他對vintage服裝的喜愛。

Human Made的風格傾向1950年代美式風格，棒球外套、牛仔褸、軍事服飾等都是品牌的經典款式。然而，Nigo卻未有忘掉日本人的專長，不但着重細節部分，還保留充滿童趣的卡通插畫元素，從品牌的設計中，便經常出現不少可愛的動物圖案，除了鴨子外，老虎亦甚得Nigo的歡心，無論是服飾，甚至家居用品，都經常可見「老虎」的蹤影。

農曆新年亮相 「老虎」大派用場

至於在Louis Vuitton×Nigo「LV²」2022 早春男裝系列中，亦可見Human Made的招牌鴨子及老虎，為奢華的服飾設計增添街頭味道與童趣。另外，系列剛好「撞正」在農曆新年前夕推出市面，服飾上的誇張老虎正好大派用場，似乎是為迎接虎年作好準備。除此之外，系列中的經典棋盤格Damier圖案，亦被轉化成紅、白色設計，予人喜氣洋洋的感覺，成為配搭新春造型的不錯選擇。

●查詢：Louis Vuitton 8100 1182

●隨身攜帶「老虎」配飾

除了印有老虎圖案的衣服外，聯乘系列還有多款限量的隨身攜帶「老虎」配飾，讓大家在虎年期間拉近與「牠」的距離。

文：劉詩言

模特兒：Choi Sun（Primo）

化妝及髮型：Vanessa Wong

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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