自製攝影模型添節日氣氛 剪剪貼貼 「年花」永不凋謝

結合攝影、模型 還原立體影像

Veron大學時修讀攝影，其後再取得視覺文化研究碩士學位，最擅長把攝影混合各種不同的媒體創作。其中Fotomo是Veron常用的展示手法。Fotomo一詞，是由德語Fotografie（攝影）跟Model（模型）兩個字組成的，指以相片製作出來的模型。

「本來相片是把立體影像變成平面影像，而Fotomo就是把相片的平面影像，還原變回立體影像」。Veron笑言，很喜歡過程中那種真真假假的趣味，「相片是記錄真相，我影的每一張相，內裏的每一樣景物，都是真實存在，只是我把它們拼貼在一起，那個空間，卻是非真實存在，然而，看上去又很像真，感覺很有趣」。

■材料：

先拍攝一張乒乓菊相片，再冲曬4張（8R），並準備海綿膠紙、雙面膠紙和剪刀

■做法：

（1）用其中1張相，先剪出5朵位處最當眼、形狀又比較完整的乒乓菊

（2）再用第2張相片，剪出步驟1沒剪過、影像亦相對清晰的次要花朵

（3）用第3張相片，剪出步驟1、2皆沒剪過的周邊襯花

（4）在海綿膠紙背部貼上雙面膠紙，再把雙面海綿膠紙，剪成合適大小，貼在步驟3周邊襯花的背面，如圓圖

（5）把步驟4處理好的花朵相片，貼回在沒經剪裁的原圖、原位置上

（6）以相同方法處理步驟2的次要花朵，但為增加層次感，部分花卉可貼上2層海綿膠紙，有些則加厚至3層

（7）以相同方法處理步驟1的主花，但海綿膠紙增至4層，令立體視覺效果更豐富。最後用相架錶起，大功告成

[Happy PaMa 教得樂 第382期]