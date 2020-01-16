新春DIY：跟小廚神學做賀年美點 DIY雜果「錦鯉」 年年有「魚」

文︰沈雅詩

今次為大家示範炮製賀年美食的Alvin，雖然只得12歲，但師承饞嘴又廚藝了得的父母，年紀小小的他，已經煮得一手好菜，不論中西美食，由龍蝦、牛扒到瑤柱冬瓜盅、鮑魚雞煲等，統統都難不到他，堪稱小廚神！今次，小廚神就從小朋友的視覺出發，只用啫喱粉和水果，便能做出既吸睛又好意頭的年年有「魚」，相信入廚經驗淺的孩子，也可駕馭得到。

■材料：

士多啤梨啫喱粉……1盒

芒果啫喱粉……1盒

荔枝啫喱粉……2盒

魚膠粉……1盒

士多啤梨和雜果……適量

鯉魚模具大小尺寸……各2個

■做法：

（1）1盒士多啤梨啫喱粉與10克魚膠粉混合，加入100毫升熱水攪勻，直至完全溶解

（2）加入50 毫升凍水，放涼

（3）把小量啫喱溶液注入小模具中的魚身斑紋位置，緊記不用注滿

（4）放入雪櫃冷藏30分鐘至凝固

（5）把餘下士多啤梨啫喱溶液，注入另一個小模具，每格注入9分滿，再加入已切粒的士多啤梨和雜果粒

（6）1盒芒果啫喱粉，重複步驟1、2，把啫喱溶液注入一個大模具，加入適量水果粒

（7）2盒荔枝啫喱粉與20克魚膠粉混合，先加入200毫升熱水攪勻，再加入100毫升凍水，放涼

（8）從雪櫃中取回步驟4已凝固的士多啤梨啫喱，再注入混好的荔枝啫喱溶液，加入適量水果粒；餘下的啫喱溶液，則注入另一個大模具中，加入適量水果粒

（9）把所有啫喱溶液放入雪櫃冷藏。凝固後，輕力起模

（10）想添貴氣，可加入食用金箔

[Happy PaMa 教得樂 第382期]