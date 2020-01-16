辣媽CEO：親情有價？

年近歲晚，市面本應很暢旺，家家戶戶一家大細坐埋一起團年。雖然因為肺炎疫情，今年團年飯注定只能在家食，但絕對不會影響一家人圍在一起吃飯的溫馨溫暖。說實話，外面人頭湧湧，分分鐘仲要限時限刻食到趕頭趕命；倒不如安坐家中，餸菜真正豐儉由人，開開心心更有意思。

窮苦人家低收入家庭，捉襟見肘年關難過。那麼有錢人不愁衣食，是否日子就一定比窮人過得好過得開心？即使生活艱難，但一家人一條心互相關心，那幸福快樂，和有無錢完全沒有關係。相反，那些家財萬貫足夠子子孫孫食幾世的，偏偏一家人圍在一起食餐飯都不可能。

爭奪家產 親人反目成仇

兄弟姊妹反目，所以要打爭產官司。「不患寡而患不均，不患貧而患不安」，看見不少人用盡一切方法爭產。和兄弟姊妹打官司都算，有的甚至跟年紀老邁的父母對簿公堂，親情本來無價，結果親情何價？

以為有錢人才會打官司？為了父母的幾萬蚊棺材本，為了霸佔父母死慳死抵捱了一輩子得來的蝸居，兄弟姊妹一樣大動干戈反目成仇，偷呃拐騙什麼藉口招式都出齊，真正無所不用其極。說到底，和中國人身家一定要留給子女的迂腐思想有關。

要是子女孝順，真心也好，表面工夫也罷，總之噓寒問暖做到足，留低財產當買路錢也好，還算有價值。但有些子女從來未曾照顧過、理會過父母死活，甚至日日詛咒父母早死早着，唔好阻住地球轉的子女我都見過。那對晚景堪虞、無處話淒涼的父母，一邊哭訴生不如死，但另一邊就堅持把銀行存款和物業留給不肖子孫。其實怪得了誰？

需從小教導 親情不靠金錢維繫

父母養育子女成人，是天職。教育子女如何做人，一樣是天職。我相信人性本善，因為所有孩子生下來都是白紙一張，只是，究竟在怎麼樣的環境下成長，父母如何教養，把純潔的白紙染黑變灰了？老人家讀得書少，思想守舊迂腐，為了死後有子孫擔幡買水，還有神主牌，選擇忍無可忍重新再忍逆來順受，我個人不能接受，但我明白！然而今時今日做父母的思想做法，非但沒隨時代進步，反而變本加厲，一家人的關係冷漠到令人心寒，一切只是靠金錢維繫，父母未死已經開始爭身家，阻止退休父母用退休金坐郵輪歎世界，斥責父母亂使錢的忤逆仔，你們可是父母的寶貝仔來吖！

林則徐的家訓，究竟有幾多父母睇得明？

文：張慧敏

（資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。）

（隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第382期]