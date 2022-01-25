華德物語：德國家人接連中招

德國疫情嚴峻 醫院牀位緊張

在上篇文章裏，我分享了在大學看到的狀况，從而明白德國的第四波疫情是如何大爆發。我真的對德國人又愛又恨，他們守法但也天性不羈放縱愛自由，室外地方因無法律約束，故大多數人一踏出戶外就除下口罩，也不管在狹窄的行人路會否有其他人迎面而來。電視新聞開始頻頻播放各大城市的大醫院牀位緊張，以及採訪沒打疫苗後感染新冠肺炎住院人士。在看這些片段時，我也不忘鼓勵一下華德爸，問他是否也應該去接種疫苗了？對了，他就是其中一個難以被說服的德國人，總能找出疫苗之不是來逃避現實。為免再嘮叨，我也不勉強他，就是強烈要求他把口罩戴好。

5家人病倒 「清醒的人活得太累了」

可惜，要來的始終還是來了！在11月中旬，華德哥哥從學校感染病毒，並在發燒期間感染已在4月份打齊兩支疫苗的爺爺奶奶，由此可見，疫苗的效用只能持續半年，要預約第三針的朋友就別猶豫了。幸而年屆七十的祖父母底子好，一個星期左右已康復了。不過新冠病毒的傳播力非凡，華德爸和妹妹是一個接住一個的發病，而我作為全家唯一的「仍然健康」人士，真的體驗到「清醒的人活得太累了」的感受。不過我還是慶幸自己仍有能力照顧家人，連忙拿出壓箱底的南北杏、雪耳等湯水材料「震壓」一下家裏的咳嗽大軍。在「死馬當活馬醫」的情况下也就跨過來了！我也特別感謝在港的閨密越洋寄藥材湯包，實在是雪中送炭，未來的幾個月補肺湯水已經齊全！

幸運的是，在聖誕節前夕我們一家都完全康復了，平安夜也能聚首一堂，吃個簡單的晚餐及互相交換禮物；在除夕夜也是吃個便飯燒燒爆竹就滿足了。因為大家都明白，一家人健健康康，齊齊整整才是最好的祝願。我一直都以香港人為榮，大家把口罩戴穩就能默默地保護所有人，在公共衛生課題上，真的可以作為借鏡。

文：華德媽

（年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。）

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[Happy PaMa 教得樂 第382期]