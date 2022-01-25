親子筆陣．家教明言：多元學習圖書館

打開「悅」讀大門

我們得到賽馬會校本多元計劃的支持，可以在校園建立繽紛的閱讀環境，讓同學在圖書館中展現多元學習的模式。這種學習模式，跟我們傳統對學習的理解有所不同。舉一個例子，過往我們要打開門鎖，就要有一條合適的鎖匙，但隨着科技進步，我們對「鎖匙」可以有更多的想像和理解，因為協助打開門鎖的，可以是密碼、指紋、人面識別，甚至是虹膜識別。同樣，學生的學習模式不止一樣，讓學生打開學習大門的方法也不止一個，賽馬會校本多元計劃，就是一個希望從支援全體學生入手，建立有系統、科學化及具擴展性的校本多元管理模式。

計劃包括了建立以了解學生需要、數據為本的管理系統來展現學生的多元性（展析多元）；透過發展校本的「適異教學法」來為學生提供更多可行選擇，並建立優良課堂教學示例資源庫（拓展多元）；建立更有效的協作課堂教學模式，為學生作出支援（推進協作）。目標是透過這三部分，為學生的學習提供更多可能性，展現更高的學習效能。

電子閱讀區連接世界

說回我們建設的圖書館「亞小悅讀館」，設計以大自然的木色為主調，讓同學身處其中享受恬靜愉悅的閱讀氛圍。這個多元學習的圖書館設有不同的閱讀區，同學可以獨自在舒適的圓拱座位享受閱讀的樂趣，也可以在館中的書屋及書洞中與三五良朋一起分享閱讀的驚喜，館中的電子閱讀區也讓同學連接世界，認識日新月異的環球新知。圖書館不單進行閱讀活動，我們也期望圖書館可以成為一個多元用途學習室，讓老師在當中既可向全班講授，也讓同學在不同的區域中作討論及蒐尋資料，結合電子學習及合作學習的互動模式，豐富課堂學習的多樣性，為同學打開多元學習的大門。看到同學們使用圖書館時的專注及投入，令我們更加深信，多元的學習模式能激發每一個孩子對學習的興趣，並可以在適合他們的學習環境中快樂成長。

文：鄭家明（亞斯理衛理小學校長）

（全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。）

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[Happy PaMa 教得樂 第382期]