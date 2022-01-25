新年購物優惠 贈花開富貴利市封

另一方面，商場多個商戶都推出各種新春福袋、美食等優惠，例如是低至25折的Loshi樂絲「御福袋」及Tokyo Lifestyle「新春半額福袋」，讓大家扮靚靚去拜年！Turning Point by Coffee ART及宏Hiroshi則推出限定招福貓造型美食，包括「招福貓拉花咖啡」及「虎福臨門／招福貓卷蛋」，為你的新一年帶來好運。購物時別忘了到商場中庭新春佈置，完成「招福開運三部曲」，繞桃花樹走一圈行個桃花運！

■Mira Place花開富貴利市封換領詳情

日期：即日至2月15日

換領方法：於指定商戶以電子消費滿$400即可獲贈，一套8個

地點：尖沙嘴Mira Place

查詢：2730 5300

■送花開富貴利市封及購物禮券

Mira Place送出花開富貴利市封及Vivienne westwood $400禮券予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲利市封2套及購物禮券1份。截止日期：1月29日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第382期]