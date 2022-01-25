吉祥老虎送上喜慶金桔

【明報專訊】老虎與桔仔，寓意吉祥！南豐集團旗下馬鞍山中心推出的利巿封設計乃由吉祥老虎送上寓意喜慶的金桔！老虎的樣子精神飽滿，祝願大家於新一年龍馬精神；揭開利巿封封面，便會見到吉祥老虎與大家分享金桔！只要登記成為「NF Shopping購物禮遇」會員，並於商場以電子消費滿指定金額，即有機會獲得「虎躍迎新利巿封」。