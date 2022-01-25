一浸一撈 滿載人情味 利市封再造紙 轉化祝福

本地的造紙匠不多，90後的紅彤彤是其中一個。說得上是造紙匠，她在新蒲崗工廈設有千多呎造紙工房「浪花花紙教室」，亦設有社交專頁紅彤彤Redtonetone，跟愛好紙品的人士分享紙品製作。

赴台學古法造紙

彤彤從小到大都對紙張很有興趣，她小時候玩紙皮時，撕開看到內層跟外層不一樣顏色的紙，感覺神奇。她後來在香港兆基創意書院念書，再於其他院校修讀平面設計，創作都與紙張有點關係。後來她想還原基本步，希望了解紙是如何製造出來，於是在2014年邊打工邊開創了「浪花花紙教室」，翌年隻身赴台踏上造紙的旅程。她走到台中埔里「紙匠工房」拜師學藝，花了10天由零開始學習古法造紙。

「我想自己對紙有些認識才去教人。師父會就地取材，用當地的構樹皮做宣紙。在那裏，大家都放下工作，專心造紙，是一種獨特的氛圍。」過程中，彤彤明白什麼叫工藝，是專注，也是修煉。由於紙的種類、造紙手法有很多，彤彤之後繼續到台灣跟師父學藝深造。對於紙，她情有獨鍾，看到造紙過程中，把纖維放入水中再用手打散時掀起的浪花狀甚優美，因此便把教室取名為「浪花花」。

從植物或廢紙擷取纖維

平白無奇的紙張，是由多條植物纖維交織緊扣而成，造紙就是要從植物或廢紙中擷取其纖維，經處理後再把它們分散在水中，打勻後再撈起成薄薄的紙漿，乾透後即成紙。彤彤說構樹皮纖維最適合造紙，但香港難找構樹，因此她便逐一嘗試，並以回收物料為宗旨，如農場收成後留下的葉和莖、回收的宣紙等，「只要它的纖維吸水後，撈起來不會散落，那便表示它可以造紙」。古法造紙便是以純植物纖維製作成紙張，蘆葦草、桑樹、蕉葉、粟米莖等均可用來造紙，而不同的物料也會製造出不同質感和紋理的紙；但她亦會尋求一些植物以外的物料，如牛奶盒、利市封，更試過用貓毛混合其他材料製成貓奴日記本，給貓主人留念。

她表示，造紙要從收集材料開始，以樹皮製作成的宣紙為例，先要把樹皮浸水後蒸煮，除掉雜質及軟化纖維，再用槌子敲打，作用是把纖維縮短，變得綿滑而細小，再放入水中，以適當力度打散紙漿，使纖維均勻分佈後，便用抄紙框一層再一層地撈起紙漿，濾掉水分後再晾乾製成紙。今次她教大家用回收牛奶盒和利市封造紙，便省卻了蒸煮植物和敲打纖維的過程，相對簡單。尤其是虎年將至，大家𢭃利市後將有大量利市封，能夠將這些利市封循環再造，也不失為幫助地球的一個好方法。

■浪花花紙教室

‧造紙體驗班（1堂約2小時）價錢：$350

‧造紙基礎班（6堂共15小時）價錢：$2800

地址：新蒲崗六合街8號六合工業大廈23樓D座R01室

查詢及報名：9197 1015（主理人紅彤彤）

造紙班報名連結：bit.ly/3o0DyZF

文：顏燕雯

編輯：王翠麗

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