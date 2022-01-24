三人談：生病要接受 隨遇而安

■曾：曾展章

■梁：梁萬福

■盧：盧炳松

曾：近年來有不少同行離世，在殯儀館遇見朋友，感慨應該見多點，多相約吃飯！由2020年開始，我常常跟同年紀朋友說「在飯廳見好過在殯儀館見」，並非說笑。

梁：要在飯廳見多過在殯儀館見，我們這個年紀難免要參加喪禮，朋友在殯儀館相遇。

曾：但有些人不喜歡去殯儀館，不約出來就沒有機會再見；起碼食飯見開心很多。

盧：我跟他（曾展章）是「快樂傳媒老是佛」成員，曾智華做搞手，10多個傳媒「老鬼」定期約飯局，退休前3個月1次，退休後見多了，每月都見1次。每次聚會嘻嘻哈哈，十分熱鬧！每次見面無所不談，很盡情，很精彩。不過，大家都有「地盤」執筆，所以講明聚會上所說的都不准寫出來！

曾：退休後最緊要「開開心心，隨遇而安」。我有幾個老友，年紀相近，因為太多憂慮突然就生病了，很多時是另一半有事就會很擔心，所以要看開點，要接受現實。

梁：要隨遇而安，要接受。我今早與朋友吃早餐，他說有朋友確診癌症，跟老婆說不要告訴別人，連自己的子女也不能說。這種就不是隨遇而安，不肯接受命運的改變。

盧：對，有些朋友會問點解（會生病），其實要去接受。

曾：有癌症有什麼所謂，去醫不就行了。

梁：其實可以告訴別人，病是命運的一部分，親友的支持也很重要。

曾：現在別人問我近來怎樣，我都答「still alive」！個人開心，看開一點，隨遇而安，就舒服很多。

死後捐器官 當無言老師

梁：你有沒有被太太的病情影響？

曾：病發初期有。現在她仍要食藥，我就盡量不與她爭拗。我的暱稱叫「小白」，太太和朋友都叫我「小白」。因為太太愛看《蠟筆小新》，原本我說我要做小新，發現媽媽跟兒子也會吵架，所以我提議做小新的小狗「小白」！因為女人不會生寵物的氣。這是我的夫妻相處之道。

梁：那麼你們老了有什麼打算？

曾：我們無兒無女，經濟上沒有困難，哪一個有事都是將錢捐到NGO。我登記了器官捐贈，遺體也捐給大學當無言老師，之後如果沒有親人來領走遺體，就會有人幫忙火化，骨灰撒在紀念花園中。已經全都安排妥當。但哪一個會先行一步，暫時就不敢想像，會是很難受痛苦的事。