「橋王」沉醉下半場lonely game 曾展章撰千年史 以書示愛

曾展章，在廣播界打滾逾40載，幾乎在香港所有電台和電視台都留下足迹，1976年加入麗的電視，曾任職無綫電視、商業電台、新城電台，更是有線電視開國功臣，參與競投電視牌照，在2018年62歲退休之前，任職有線電視執行董事兼總經理。由廣告銷售做到集團董事，是業界出了名的「橋王」。

面試無綫9次 當北上先頭部隊

一路走來看似一帆風順，其實當中有過不少波瀾。他在徙置區長大，初中學業成績未見突出，完成中三課程就離家，並轉讀「野雞」學校，變成科科考第一，並遇上令他愛上中文和中史的教師，但始終考不上大學，於是聽從母親吩咐，到姨丈工廠幫忙，後來夜讀樹仁工商管理學系以優異成績畢業，考獲一紙文憑。但小伙子沒有學位沒有名牌大學撐腰，面試9次才得到無綫電視營業部實習生一職，他認為是碰巧內地改革開放，當年沒有名牌大學生願意北上，所以他才能得到職位。不過他沒有妄自菲薄，反而珍惜當上北上先頭部隊的經驗。

體內藏3吋長竹籤 死裏逃生

曾展章掛在口邊常說：「上天待我不薄。」

在他人眼中，明明是一件不幸事件，在曾展章口中卻變成「好運」。他在與藝人林建明（大姐明）的婚禮前後，胃部常出現不適，婚禮後與親友遊船河時嘔吐暈倒，但多次檢查也未能找出原因，其後有醫生果斷為他開刀，發現體內有一根3吋長竹籤，刺穿腸臟引致內出血。竹籤為何出現，至今仍然是個謎。

但曾展章大呼自己幸運，及時把竹籤取出，把他從鬼門關拉回來。

2001年，妻子在拍攝時被布景板擊中頭部受傷，患上情緒病，「她獨自在睡房中，像團『死肉』一樣，我不敢進睡房……當時無人認識什麼是情緒病」。命運再次作弄，但曾展章再次大呼好彩，說幸得友人曾智華介紹香港健康情緒中心主管李誠和臨牀心理學家郭碧珊給他認識，為妻子治療。曾展章為報答曾智華的恩情，在香港電台義務開咪多年。

年少愛歷史 為生計棄文從商

人生路上縱有波瀾，但他相信「辦法總比困難多」，而他，感激人生上半場有很多幸運的故事。

來到下半場，他的宗旨是「開開心心，隨遇而安」。2008年動筆撰寫《華夏歷史年表筆記》（下稱《筆記》），他說，年少時已醉心歷史，但為生計踏上營商之路，研讀歷史則變為業餘愛好，他在《筆記》自序中寫道：「筆者自笑半生棄文從商為口忙，幸遇晚年觸機編撰千年史，可謂人生苦中得樂也！」修編歷史既是興趣，也是向妻子示愛的好「橋」！《筆記》是為大姐明創立的「心晴行動慈善基金」義賣籌款。

趕工修訂 恐眼疾阻計劃

十年磨一劍，175萬字的筆記，記載了三皇五帝至公元1925年的歷史。《筆記》在2019年面世，跨越了退休前後的歲月。老友盧炳松大呼「佩服」！他更「爆料」指曾展章退休前在飯局不敢喝醉，更會提早離席「交人」，不是怕大姐明催促回家，而是要急急回家寫書。曾展章說，退休前，無論工作有多忙，每晚都會抽幾個小時查史寫書，視作減壓活動，「寫歷史不知幾開心」。

他本想60歲退休及早圓夢，最後推遲了兩年，他笑指幸好有太太不斷「催迫」，要趕及在心晴成立15周年面世。

《筆記》出版，功德圓滿，但聲稱自己隨遇而安的曾展章卻說：「千祈唔好咁早『瓜』住！」原來退休後的他，每天仍然「工作」10小時，為《筆記》修訂和增潤內容，還有滿肚子計劃。

他隨身帶着兩本像黃頁電話簿的《筆記》，書邊貼滿紅橙黃綠的告示貼，翻開一看，用顏色筆標出錯處，又圈出因手寫輸入法誤植的簡體字，「這本書一定要用繁體字，而且加了粵音（標註粵語讀音），因為繁體字可能很快就會絕迹，粵音就更快」，他希望這本書可以盡力保留粵語。預計將於今年完成的第二版，他正考慮是否再出實體書，還是以電子版面世，甚至或會放棄版權，放在互聯網讓人免費閱讀，希望惠及莘莘學子。

曾展章說，這書是給自己退休後的lonely game，更打趣道：「若喜歡踢足球就大件事，很難找21個人陪你！」他說目前最擔心是眼疾惡化，所以每天花10小時趕工，與時間競賽，要趕及在眼睛情况惡化前修畢。原來他在1990年代初遠赴加拿大接受角膜切割手術（最早期矯視手術），可惜5年後近視重現，再做激光矯視，之後有輕微青光眼，近年因眼壓長期不穩定，不適宜做白內障手術。「如果雙眼有什麼『冬瓜豆腐』，怎解決問題（完成修訂）？」

傾盡10多年心血的《華夏歷史年表筆記》修訂完畢後，他說會考慮繼續寫近代史；不過，要深入研究中國近代史，先要學習日文、俄文，因當中涉及日俄間諜文件，「這本書會陪我終老」，他珍重地說。

文：李欣敏

編輯：梁小玲

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