膚見：學沖繩人長壽之道

什麼是地中海飲食？（資料節錄於1993年地中海飲食國際會議）

‧大量植物（水果、菜、麵包、穀物、豆、果仁及種子）

‧只接受低限度醃製食物，選擇季節中最新鮮的，盡量採用本地種植

‧每日典型甜品是水果，會加上果仁和橄欖油；蜜糖和糖只是在喜慶節日才採用

‧乳製品（芝士及乳酪）中至低量

‧每星期食用雞蛋不多於4隻

‧每星期只食小量紅肉

‧每日飲用小至中量葡萄酒，大多數跟餐一起飲用

蛋白質大部分來自植物，尤其是豆莢科（legumes）及果仁（nuts）；而魚類是動物蛋白質的主要來源，紅肉相對非常之少。橄欖油是最重要的脂肪來源，用來烹煮及作沙律醬汁。

比地中海飲食更低熱量

沖繩島生活方式又是什麼呢？

沖繩群島居民是全世界最長壽又健康的人之一，不少過100歲人瑞（centenarians）。沖繩群島每10萬居民中，就有68個百歲老人，是美國同等規模人口中的3倍多。當地人到達人生最後階段，不像大部分先進地區老人般百病纏身，要依賴藥物延長生命。據說三分之二沖繩老人直到97歲都能獨立生活，這實在不簡單，令我想起曾經遇上的長者，他們的生活習慣很相似。

沖繩飲食特點：

‧只吃七至八分飽

‧只吃熱量低但維他命及礦物質含量豐富的食物，例如根莖類蔬菜與綠色蔬菜

‧1天吃7份蔬菜及水果

‧1天吃7份穀類或豆類，1天吃2道以上黃豆做的主菜

‧大量食用辛香料、海藻

‧1星期吃3次魚

‧1星期只吃小量肉製品

‧少喝酒

‧少糖少鹽

‧多喝水及茶

老朋友建立社群 互相支持

比較兩種飲食，沖繩島飲食比地中海飲食更加低熱量，植物所佔比例更大，動物蛋白質則更少。沖繩居民就算到90歲以上，仍然非常活躍，會參與園藝活動，或做簡單運動。

在社交方面他們有Moai。Moai是由幾個相識幾十年的朋友組成社群，定時見面，在經濟、興趣、社交等日常生活及精神上互相支持。很多專家都認為，要活到90歲，甚至100歲或以上而整體健康，Moai是不可或缺的元素。

下次談談斷食的由來及好處。

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文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）