Omicron終結大流行？ 英國解封 香港未打齊針難跟

南非有研究指出，Omicron患者住院時間較短，重症率和死亡率較低，確診病例與死亡率有「脫鈎」趨勢，是大流行結束的預兆。

Omicron真的可令疫情結束嗎？

南非研究 Omicron重症死亡率較低

有南非學者上月在《國際傳染病雜誌》（International Journal of Infectious Diseases）發表研究指出，在當地最新一波疫情中，Omicron患者住院時間較短，重症率和死亡率也較低。

研究利用首個發現Omicron的城市茨瓦內（Tshwane）一間大型醫院的病人數據，比較自2021年11月14日起入院的466名Omicron患者，以及2020年5月4日後入院的3962名新冠患者的數據，發現在新一波疫情中，患者死亡率由21.3%下降至4.5%；入住深切治療部的重症率由4.3%跌至1%；住院時間則由8.8天縮短至4天。研究員認為，有明確迹象顯示，南非病例與入院率在未來幾周會進一步下降。如果這種趨勢模式在全球持續，未來確診病例與死亡率或會完全「脫鈎」，Omicron可能預示着疫情大流行的終結，成為風土病。

患病率死亡率「脫鈎」 只屬推測

中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安指，參考其他地方近期數據，如英國感染率高，但入院和死亡率相對低，日本也有相同情况，死亡率逐漸下降，是有「脫鈎」情况。美國則相反，「美國就不是大家所談論的脫鈎，感染和入院率同步上升」。有可能是由於英、日的疫苗接種率較高，相反美國只有約六成人接種，打加強針更只有23%。但他提醒，南非大部分感染者都是年輕人，所以相對Delta的入院率和死亡率都較低，「令人有個感覺，感染率和死亡率可以脫鈎」。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，要小心解讀數據。南非研究顯示Omicron重症率和死亡率比Delta低，但確診病例與死亡率「脫鈎」只屬推測，因為Omicron重症比率其實未有一個準確估算。而且要注意研究裏大多感染人士是年輕人，南非很多人曾受新冠病毒感染，有一定抗體保護，縱使Omicron有免疫逃逸能力，重症比率會偏低。英國倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）疫苗與流行病學教授Mark Jit亦在《新聞周刊》（Newsweek）中評論，認為需小心詮釋此報告結果，因Omicron比Delta較容易感染已接種疫苗或曾感染新冠病毒的人，這些人有一定抗體保護，因此症狀會較輕微。

中大城大估算：可逾300萬港人感染

不少國家或地區都傾向「與病毒共存」的政策，但林緯遜認為他們是守不住才無奈接受，「終極目標是清零，無法清零才退而求其次」。他強調，Omicron重症率是否如此低仍有待觀察，即使Omicron只有1%死亡率，仍比流感約0.1%死亡率高出很多。「我同意是比Delta低，但就算低到如流感一樣，也不想有這些病毒存在，因為它的傳播力比流感高很多，基本繁殖數也高逾倍，受感染人數多，影響也會更大。大家不要以為與流感同等級，或等同於傷風感冒。」

如果放着不管，取消所有措施，可參考中大和城大聯合發表的疫情估算。「感染人數以百萬計，當死亡率是0.2% 至0.5%，如果100萬人感染，也有幾千人死亡」，尤其長者的接種率偏低，死亡率一定會高，可預示會對醫療系統構成相當大壓力。再者又有「長新冠」，即是出現後遺症及併發症，「而且會有很多collateral damage（附帶傷害），當醫療系統受到那麼大的壓力時，有一些應該要處理的病症延誤了。在過去疫情中都發生過這些情况，如癌症病人得不到適切治療，化療或手術延誤」。

本身是中大和城大香港疫情估算研究團隊之一員的郭健安表示，早前研究估算，如果平均每人每日接觸人數維持在聖誕節及元旦期間約34人的水平，以及大部分人於2021年5至7月接種第1、2針疫苗，抗體水平和疫苗效力（Vaccine effectiveness）隨時間下降，社區中大部分人都有不同程度的感染風險，逾300萬人受感染也並不誇張。他指，一旦總感染人數多，就算重症率低，也有很多人需要入院，若醫療系統崩潰，死亡人數也會快速上升。

疫苗打得多又快 才可與病毒共存

「長遠而言是想『脫鈎』，但前提是大部分人打了針。」郭健安指要病例與死亡脫鈎，醫療系統要「頂得順」去醫治嚴重感染的人，「所以既要多人打又要打得快，才可以『與病毒共存』，即是能夠在安全網下受感染」。然而香港暫時未做到，因為接種效率太低，「2021年2月開始疫苗接種計劃，到同年11月，才有七成的成年人口接種」，令抗體水平不一致；不少人對第3針亦十分抗拒，願意打針的人不及第2針的一半，因此整體社區抗體水平不足夠抵擋感染；加上，長者無論第1和第3針的接種率都低，他們感染後有很大的重症和死亡風險，「（若Omicron廣泛傳播）感染率和死亡率就會一同上升，脫鈎就不會發生」。

林緯遜亦表示，來到這個階段，最終都要跟這種病毒共存，但現時「某程度上是想buy time，想有更好的疫苗，如果遲點有更針對的疫苗，預防功效也會好一點」。

文：李欣敏

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]