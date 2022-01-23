通識導賞：透視童樂居虐兒事件 兒童院舍硬件落後 編制過時

什麼是留宿育嬰園、幼兒工作員？

一般人聽到「留宿育嬰園」及「幼兒工作員」，或許不太了解它們的性質，其實全港的同類育嬰園只有兩間機構營運，都是老牌機構，一是童樂居所屬的香港保護兒童會，服務名額104個；另一個是保良局，名額55個。保護兒童會在1937年已開辦託兒所，而保良局嬰兒組資料則顯示「按幼兒中心法例正式於1978年註冊」。留宿育嬰園為0至3歲的幼兒提供24小時住宿服務，童樂居介紹這些兒童是棄嬰、孤兒、經法庭轉介，或來自有問題的家庭，而院舍的服務對象為沒有患嚴重先天性/後天性疾病、嚴重情緒或行為問題、沒有身體殘障或智障的小孩。

至於今次有多人被捕的童樂居幼兒工作員，在保護兒童會的嬰兒園宣傳小冊子曾有介紹，「以前學歷的要求不是太高，但職員都滿腔熱誠，對小朋友照顧無微不至。現時，新任專業幼兒工作員都需要修畢認可幼兒課程」，目前幼兒工作員必須取得註冊資格才可執業，教育局載有「獲社會福利署署長認可」的註冊訓練課程表，包括社署訓練課程、各大學、專上學院等65個課程。

兒童需求增 不僅限食宿

「我們不可再用30年前那套編制」、「現時的服務是60、70年代的產品，一路沒有發展」、「社會一直進步中，（留宿育嬰園服務）不只讓小孩睡覺不出亂子就算」……我們訪問曾任多間院校幼兒教育課程客席講師的甘秀雲，以及聖公會聖基道兒童院總幹事陳王麗芬、曾在多間非牟利機構管理幼兒教育服務的匿名受訪者Y（化名），他們在業內已具20多年至近40年經驗，同樣指出希望事件能喚起公眾關注業界已討論多時的問題：

問題1：過時的「社會福利」服務

陳王麗芬在聖基道的一間灣仔幼兒園內受訪，她介紹幼兒園的服務對象是2至6歲兒童，包括2歲可入讀的預備班、以及一般幼稚園包括的K1至K3班。「幼稚園的服務對象由3歲起，是受教育局監管；而我們最細的小朋友是受社署資助，是一個混合模式。」即按年齡來分，0至3歲的幼兒照顧服務由社會福利署監管、3至6歲的幼稚園教育由教育局監管，至於像聖基道幼兒園這種跨年齡機構，就會由教局及社署人員組成的聯合辦事處負責。而聖基道亦經營多所兒童之家，供4至18歲因家庭問題得不到照顧的兒童或青少年入住，也屬社署監管的服務。

過往物資短缺 現更關注情緒心理

「20多年前我進入這個服務行業之前，小朋友冇咁複雜，個社會冇咁複雜，他們的問題多數是比較物質上的問題，如幫他們買多幾件衫，現在的問題不只這些，而是情緒、特殊需要等問題，這些不是一個普通社工同事可以做到，今時不同往日，現在應該要重新檢視再優化人手，CP（臨牀心理學家）是其中一個。」對於童樂居這種「留宿育嬰園」，及留宿幼兒園，社署有用作計算經常資助撥款的估計人手編制（見上表），包括社會工作助理、護士、幼兒工作員等；至於兒童之家則是社工、福利工作員等。陳王麗芬不評論童樂居做法，但認為事件是一個契機，讓社會留意兒童院舍的人手編制，檢視是否需加入其他專業。

從前只給兒童溫飽的「社會福利」，受訪者均認為今日已不足夠。而曾任幼兒教師的Y形容服務是跨專業的，「幼兒教育工作者所受的專業訓練，讓他們較容易發現幼兒的問題，如小朋友小手肌發展特別緩慢，使他們未能如同齡幼兒般執筆寫字，職業治療師便可以給意見用什麼工具或做什麼活動可幫助發展，所以除了心理學家外，物理治療師、職業治療師、語言治療師也需要幫手。」而住在留宿育嬰園的小孩背景較弱，「他們本來就需要更多資源幫助，普通家庭的父母可以幫他們找這些專業人士，但這些孩子沒有」。

在虐兒事件被揭發後，甘秀雲說業界亦組織起來向社署建議可伸出援手，既為救急，也建立優質服務的模式：「我們今次也有太平洋幼兒教育研究學會（香港）專家小組（協助），可用『嬰兒學習環境評量表』來看小朋友生活的環境是否優質環境，這是讓幼師知道自己服務水平的工具，不是過往純為照顧的模式，要引入專業性」。

甘秀雲亦稱設備配套要追上時代：「環境佈置是否要bb牀，還是可如其他國家用地墊取代，令小朋友多些自由活動？有沒有設備儀器如自動搖籃讓小朋友可安靜入睡？隔音設備、光線控制，能否令他們平靜一些？很多可以幫到小朋友身心靈的東西，都不在現時院舍服務設施內。」

問題2：拍檔 vs. 資助者關係

陳王麗芬說：「我們的需要與政府提供的是有落差，我們跟政府的關係由以往很強調是合作伙伴，因為以前個社會窮，社會福利在香港是政府責任，現在則是資助與受資助的關係。」她指出政府現時整筆撥款的資助模式之後，雖然好處是讓機構靈活運用撥款，但無法保證服務質素，「好的機構可請更多專業人士，不好的機構可能只是為現有同事薪金多加一點，除了基本服務之外，便變成質素易有差異。社署沒規定幾多間院舍要有一個CP，方法是給你一筆錢，任你點處理，變成間間機構都會不同。」而童樂居資料就顯示臨牀心理學家會每月到訪2次，聖基道有駐院心理學家照顧機構的服務對象，主要包括24個兒童之家超過190個案。

她提出另一個顯示兒童院舍服務制度欠缺標準的問題。不論是留宿育嬰園還是兒童之家，個案都由社署中央轉介系統分配到各機構，「整個安排基本上由年齡及性質去分，如育嬰院是0至3歲，兒童之家是4至18歲；另外有沒有學習需要、行為問題，如果是有特殊需要的兒童，就要去更有規範的院舍，例如男、女童院。」但誰來評估？「就是靠機構社工，這是沒有標準的。我覺得可以做得更好來盡量減低錯配的情況，如一個小朋友有行為問題，而無法適應群體生活，而兒童之家是一個家舍有8人群居，同事處理不到，我們也給不到他/她需要的東西。」兒童進出服務基本上會經過兩次評估，「一次是上一手機構做的discharge plan（出院安排），社工認為他適合走，如年齡滿，又或出了事，不容於單位，就轉介到中央轉介系統，建議個案適合去寄養服務、大型院舍，還是兒童之家等，社署再考慮派到哪兒，下個機構收到時再評估是否適合接案。」機構間沒有一致的評估標準，而接案前能與個案見面的次數、時間不多，聖基道亦間或面對個案錯配情況，在這個機制下，她形容「細路本身冇乜say」，「不同機構做事有不同風格、手法，對細路來說很慘，要適應很多，我們也試過收case只不過是8 歲、9 歲，但看紀錄已轉過4、5間機構；又或出去3、4年之後，到頭來轉介回到聖基道。」

問題3：幼兒工作員行內困境

幾名受訪者都不諱言留宿院舍經營不易，甘秀雲說：「院舍是很難做的，因為24小時三更制，招募人員困難是事實。」現時不少幼兒教育培訓課程的畢業生既可申請註冊為幼兒工作員，亦具資格註冊為幼稚園教師，「請工作員的條件若與一般幼稚園老師一樣，相信幼稚園老師較易請人，宿舍工作員應有更吸引條件，在人力市場上才有力競爭。」Y亦說：「幼兒工作者現時與幼師薪金相若，但一個讀完幼師課程找工作的人，會找24小時輪更，還是找一份最遲6時可下班的工作？所以請人是困難的，亦有機會是在其他學校找不到工作，就選擇到宿舍，令這些宿舍未必找到一些優秀的人才也不定。所以如果收到這類同事的話，就要更有策略培訓他們，讓他們覺得就算是做住宿的幼兒工作員，也不比別人差。」

不過甘秀雲和Y都認為，幼兒工作員的訓練足夠，Y說：「一般訓練是夠的，但入職之後仍要因應服務特色繼續培訓員工，給他們更多支援，如小朋友的行為、情緒上有特別的地方，要教員工如何照顧。不過嬰幼兒服務的訓練相對是薄弱一些，亦較難請人，但都不至於令他們虐待人。」於是如何監察便很重要，Y：「他們的工作是有人管理、指導的，主管去咗邊？小朋友行為表現、吃與睡的情況，應該都有紀錄，主管應該會巡視，如發現小朋友有傷痕，要報給上級知道。」

定期抽查 主管需落單位巡查

童樂居裝有閉路電視，被質疑翻查不力故沒有發現集體虐兒情況，記者向陳王麗芬問及聖基道的做法，她說：「我們（兒童之家）有定期抽查單位CCTV，基本上每季突擊，如通知單位要看1月1日晚上6至7點的片段，就要單位主管抽來查看，每次均有紀錄，「（童樂居）事件後都加密做，以防萬一」，另外服務督導會「經常落單位」，「督導落到單位會了解同事工作情況、巡視單位環境、遇到兒童會與他們傾談，了解他們的生活情況」，「社工同事一星期至少返兩次odd hours，例如晚上、周末 ，因為小朋友多數3、4點放學才回來，這樣可有更多機會親身接觸。」機構亦會進行兒童離院訪談，由非直屬單位社工或督導於兒童離院前個別傾談，務求聽到他們的「真心話」。她提到做住宿服務「任何時間都可以有事」，「放工後我們也不斷收到很多信息，因為一有事就可以好大件事，不停要報警、小朋友要入醫院等」。但幼兒還未懂用語言表達所想，是否難以察知不妥？她說：「2至3歲都已有一些表現可察覺到，如常常不笑、不說話，返到來吽吽哣哣，又或明顯體重過輕，真係要用心看。有時我們也會檢查他們的身體，前線同事為較細的小朋友冲涼時都會check，因為有機會他們回家後會受到虐待。」

問題4：「集結業界力量讓童樂居重生」

甘秀雲說為事件感到痛心，認為必須盡快重建孩子的生活，「趁此契機，希望夾雜學界、業界、專業團體的力量，短期內重塑小孩的生活模式，中長期為整個住宿服務有優質環境、愉快氣氛建立準則」。

社署派專隊進駐童樂居，保護兒童會就稱已為童樂居2至3歲組別更換全新服務團隊，Y指出事件其中一個被社會忽略之處，是其他仍留在機構任職的幼兒工作員，「如果他們有犯事是應該受到刑責，但沒犯事的，你想想他們如何在這樣的環境繼續工作下去？誠惶誠恐。如何幫他們重新站起來才是正務。」她知悉社署進駐，「但社署的人離開後怎辦？是否要換掉主管？社署應該站出來跟業界商量，可否在這艱難時期大家同心協力，由童樂居的院舍文化開始做起，重新再培訓，令童樂居可以重生，小朋友得到合適的照顧、培育，才可解決問題。」

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 作者提供、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 歐陽德智

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