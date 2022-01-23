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movie chic movie style：賀歲片的啟示 子華神、中基神、爵神

【明報專訊】《飯戲攻心》，拿辦公室術語，玩食字，睇得明，但《闔家辣》食了什麼字？冚家……較聽得多。兩部港產賀歲片延期上映，雖感無奈，但又很期待戲院初四啟市。

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