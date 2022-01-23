回說疫情，Omicron才剛傳入，官僚應變以及檢疫設施即告緊張，葵涌葵逸樓爆發超級傳播須強令圍封五天，確診感染個案隨即飈升至三位數，同時政府的安排應變能力暴現缺口，其中一座被封大樓竟然無法安排送遞晚餐，可以預期，若疫情無法及時堵截接下去將是如何的一場硬仗，聽專家口氣和參考外國經驗，似乎硬仗已是避無可避。記者曾曉玲訪問了南非抗擊新冠病毒及剛完成最新Omicron研究的Fareed Abdullah醫生，原來發現變種病毒Omicron的南非當地也跟香港相似，疫苗接種率相對低，但他們已經捱過最壞的時候，走過來了，香港可以從中汲取什麼教訓？

昨早傳出廣受敬重的一行禪師辭世的消息，在經歷傷痛、憂慮、恐懼，或是焦躁的時候，可以讀禪師的生命故事，與他一起，呼吸，練習。

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編者話˙黎佩芬

編輯•蔡曉彤

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