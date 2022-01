{南非抗疫達人}Fareed Abdullah 看見終結的開始 但Omicron未能視如流感

【明報專訊】一直在國際間令各國聞之色變的變種病毒終於滲進香港社區,第五波疫情在農曆新年前殺到,這變種病毒去年11月9日「面世」,全球首例在南非豪登省(Gauteng)發現,同月底上報世衛,命名為Omicron。當香港在Omicron與Delta兩頭夾擊下一片慌亂,南非已經歷被各國封鎖、捱過第四波疫情,豪登省醫生Fareed Abdullah(下文簡稱阿卜杜拉)與一眾專家就醫院案例發表研究,稍舒一口氣,即接受記者越洋視像訪問,究竟他從研究中了解到什麼?香港是否可以參考?世界正在熱議Omicron預示了疫情終結,這名為國家對抗愛滋大流行(Pandemic)多年,復又投身新冠病毒戰場的老將,說要保持謙卑,但「我會挺樂觀地說,這是終結的開始(this is the beginning of the end)」。