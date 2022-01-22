一鍵即測4大指標 45秒知結果

【明報專訊】如果你屬iPhone、Android手機都用的「雙刀流」用家，同時對應雙系統的Amazfit GT 3系列相信是不二之選。它配備的最新Zepp OS，適用於Android及iOS裝置，並可連接各大流行的健康平台，如Apple Health或Google Fit，又或者Strava、Relive、Runkeeper、TrainingPeaks等，同步用家的健康數據。Zepp OS圍繞着輕便、流暢和實用而建構，宣稱能省去各種繁瑣的操作以降低耗電量。