減肥助手 體脂比率隨時知

新處理器 速度快20%

手表在硬件方面有更大提升，包括升級處理器、顯示更豐富的屏幕及擴展儲存空間。4代更是首款搭配5nm處理器的Galaxy Watch，與上一代比較下，品牌表示處理器速度提高20%，內存增加 50%，GPU速度更快了10倍，處理多工任務更流暢。新表電力不俗，續航時間長達40小時，即使在戶外露營過夜亦毋須擔心電量不足。如果一時忘記充電，也只需快充30分鐘，即可使用10小時。

■Galaxy Watch4系列規格

系統：Wear OS

屏幕：Super AMOLED

處理器：Exynos W920 雙核心 1.18GHz

內存：16GB

防水：50米

電量：361mAh（44／46mm）、247mAh（40／42mm）

售價：$2898（Classic 42mm／藍牙）、$3098（Classic 46mm／藍牙版）、$3498（Classic 46mm／LTE）、$2098（40mm／藍牙）、$2298（44mm／藍牙）、$2698（44mm／LTE）

查詢：3698 4698（Samsung）