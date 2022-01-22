智選運動表 操fit迎虎年

果粉之選 上山下海三鐵達人

去年9月與iPhone 13同期發布的，包括了新一代Apple Watch series 7（簡稱Apple Watch 7）。最大的升級是換上了系列歷來最大的屏幕，比上代增近20%；不過手表表身尺寸只稍稍比上代增1mm，至41mm／45mm。主要是由於Apple Watch 7邊框做得更窄，僅闊1.7mm，比6代幼了約40%。而Apple Watch 7的常亮Retina顯示器，亮度也比上代高70％，任何時候睇資訊都更一目了然。

為配合增大的屏幕，Apple Watch 7操作界面亦改良了顯示效果。除了加入兩款更大字體，還新加入QWERTY「快滑鍵盤」，只需點按或輕掃鍵盤便能輸入英文，系統的機器學習技術還能夠根據上文下理來提供關聯字。再者，手表內不少功能如「秒表」、「健身記錄」及「鬧鐘」等Apps都採用更大的選單標題及按鈕，操作更容易。

全新屏幕 更大更亮更硬

廠方表示今代Apple Watch是歷代最耐用，皆因玻璃表面比上代厚逾50%。新表也獲IP6X防塵和50米防水認證，毋懼沙灘或沙漠等環境。充電一次可提供18小時續航力，基本上夠用1天。若使用18W或以上功率的充電裝置，配合跟機的USB-C充電線，充電速度可比上代快33%。

至於運動人士最關注的運動監測功能，今代特別為單車手帶來新功能，藉着分析GPS、心率、加速感應器及陀螺儀的數據，配合演算法，偵測開始踏單車的時間。此外，單車訓練亦會自動暫停和重新開始，例如用家等過馬路時會自動暫停，準確反映移動及靜止時間，宣稱更準確地計算消耗能量。香港不少單車徑都需要經過交通燈或行車出入口，新功能便最適合不過。

當然，Apple Watch歷代的賣點如血氧、心電圖、心率偵測等都完全保留。其中非常實用的跌倒偵測功能，在今代改良了演算法，在體能訓練（包括單車）途中都能偵測跌倒。當用家在行走或運動時出現嚴重撞擊或跌倒，約1分鐘內沒有活動，便會直接透過手表致電緊急服務。

■Apple Watch 7規格

系統：watchOS 8

屏幕：常亮Retina LTPO OLED

處理器：雙核心 S7 SiP

內存：32GB

防水：50米（可游泳使用）

續航力：18小時

售價：$3199起（41mm GPS）、$3999起（41mm 流動網絡）、$3399起（45mm GPS）、$4199起（45mm 流動網絡）

查詢：800 908 988（Apple）

文：JJ

編輯：王翠麗

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