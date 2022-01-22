非一般美食廣場 星級金邊粉即握壽司坐鎮

小食未到，但供應主菜的餐廳已率先開張，當中最令人期待的要數來自曼谷的Baan Phadthai。這家自2018年起連續4年獲得米芝蓮推介的地道小店，主打泰式炒金邊粉。依足總店配方、賣相，以復古搪瓷餐具盛載，金邊粉炒得透香，條條煙韌，酸酸甜甜。招牌的燒大蝦金邊粉，配以女生手掌般大的大頭蝦，蝦肉彈牙，吃之前一定要先打卡。除了大蝦和蟹肉兩款炒金邊粉索價近90元外，其餘燒雞、豬頸肉、素菜金邊粉等，一律60多元有交易，豐儉由人。店中亦有海南雞飯、香辣肉碎炒飯、青木瓜沙律、冬蔭功等經典泰菜，水準不錯。

都說這裏是高級版美食廣場，場中還有壽司吧。在鮨孝可食到即點即握壽司，每件最便宜10元有交易；又或者來個海鮮丼，平均不過80、90元。所用魚鮮都是來自日本最大的供應商山幸（Yamayuki），與多間日本頂級壽司店同一貨源。

酸菜魚醒胃 新穎「餃」作配老火湯

日菜、泰菜都不合口味，來個刺激點的酸菜魚、水煮魚又如何？「點·魚」供應一人餐，配白飯、米線或薯粉，才60、70元，麻酸醒胃，食得暢快。又或者試試「點餃」的各式新穎餃子，比如芝士粟米雞粒餃、泡菜豚肉餃、咖喱牛肉餃及木耳素菜餃等，可選蒸餃、煎餃及湯餃。值得一提，湯餃是配上西洋菜羅漢果蜜棗豬骨老火湯，味道雖不及家中媽媽煲出來般濃郁，但仍飲到西洋菜的青澀和羅漢果的甘甜，餃子亦隻隻脹卜卜，菜肉比例剛好，真材實料，且有半份（4隻）選擇，吃多吃少，悉隨尊便。

■Food Fiesta

地址：觀塘apm L2層

[飲食]