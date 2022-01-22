日皇御廚徒弟進軍尖沙嘴 流心蛋包飯 妙配無敵醬汁

蛋包飯是很多日本媽媽的拿手料理，或者你以為就只是滑蛋加炒飯，那就錯了！日式蛋包飯的原型是法式奄列，百多年前的明治維新時代，大量西方文化湧入日本，當地人將奄列餡料中的蘑菇芝士火腿換成日本口味的炒飯，西日結合後大受歡迎，自此成為「洋食」的代表菜。

好吃的日式蛋包飯其實很講究，對雞蛋、醬汁和米飯都各有要求，粗略可分為橄欖形和半熟滑蛋兩派。而今次進軍香港的グリル滿天星，就是日本其中一家率先製作滑蛋式蛋包飯的老字號。餐廳大有來頭，由昭和天皇御廚秋山德藏的入室弟子窪田好直於1978年創立，在東京現有8間分店。

餐廳首次來港，派出曾在東京麻布區總店實習，有25年和洋料理經驗的日籍總廚安部良太坐鎮。米飯跟足本店，以北海道米加入秘製雞湯煮熟，用竹筍、洋葱、粟米、香菇等8款材料烤焗，成為基本飯底。收到柯打後，按人客要求再炒香，比如咖喱蛋包飯，就以咖喱粉及提子將飯炒香；漢堡蛋包飯，就加茄汁將飯炒香，令飯底更加乾爽美味。

3蘭王蛋炮製 牛肋骨蔬果熬汁

蛋包飯上枱，會發現半熟的雞蛋呈橙黃色，原來每客都用上3隻九州大分縣的蘭王雞蛋。不過先旨聲明，論滑溜程度，確實比不上港式茶餐廳的水靈靈效果，但就勝在蛋香突出，香軟流心，且面層加了蝦仁、帶子粒及青豆，口感更豐富。

醬汁是蛋包飯的靈魂，店中主要供應3款：香而不辣的咖喱汁由日本直送到港，原汁原味；如果選漢堡或安格斯牛扒蛋包飯的話，每碟則會配兩款醬汁，包括有加入茄汁的蛋包飯醬汁，微酸微甜；另一是加了甘味果實酒的日式肉汁，用來配漢堡扒或牛扒。兩款醬汁都以大量牛肋骨、紅蘿蔔、洋葱、西芹等反覆熬煮隔渣，製作長達一星期而成，肉味濃厚，用來配飯非常合襯。

和牛和豚 七三比搓鬆軟漢堡扒

吃蛋包飯通常配漢堡扒。新店用鹿兒島和牛及北海道和豚，以7比3的比例搓成煎香，口感鬆軟卻不鬆散，仍然食到和牛的油香及肉汁。喜歡香口的，不妨試試一系列吉列蛋包飯，漢堡、蝦、黑豚、豬扒都是好選擇，用日本蛋、麵包糠以175℃脆炸而成，金黃香脆冶味。店中亦有多款奶昔、窩夫等甜品，吃罷蛋包飯，來個輕盈甜美的梳乎厘班戟就圓滿了。它以香川縣小豆島橄欖蛋、日本麵粉和日本牛奶製成，入口鬆軟，空氣感十足，配加拿大楓糖，香甜不膩，再飽都一定要試。

■グリル滿天星

地址：尖沙嘴海港城海運大廈3樓OT301至301A號舖

查詢：3751 5345

文：胡慧敏

編輯：梁小玲

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