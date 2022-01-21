表演藝術主管劉祺豐卸任專訪 西九打造藝術長跑

難忘參與設計西九廁所

2014年加入西九的劉祺豐，其中一件最難忘的事，竟是西九自由空間的廁所。他笑說當初加入時，西九還是「爛地」，然後做藝術策劃的他會與自由空間等的設計師和建築師開會，討論水喉、電線和冷氣機；廁所是討論重點之一，花一個月商量物料、位置等，還說自由空間的音樂表演場地可以飲酒，如果有觀眾要吐，廁所難清潔就不太方便了。

綜觀世界各地興建新藝術館和場地時，劉祺豐說很少有藝術策劃團隊參與建築物的設計，這對他來說是在西九工作的特色，與自己以前策劃藝術節與雙年展大為不同。他說自己的團隊要同時負責場地營運和策劃節目，場地配套其實對藝術策劃有重要影響，但亞洲相比歐洲少見這個工作模式，遑論設場地藝術總監職位。

劉祺豐說︰「我從來沒說過自己是藝術行政工作者，我是策展人。」西九自由空間在2019年建成啟用，劉祺豐早早已幫忙訂立自由空間這場地的藝術方向。劉祺豐策劃的戲劇表演，大多希望引發觀眾的能動性（agency），例如原定本月舉辦、現延期至2022年第四季的《白日》，便要求觀眾在家展開7天睡夢旅程，然後在沒有演員的表演中自行體驗裝置。

强調節目要連貫

劉祺豐同時很強調，策劃節目要連貫。2021年西九舉辦第一屆表演藝術季，劉祺豐便策劃「表演未來：全新創作」系列，整個系列主要用藝術科技創作，亦受疫情啟發，借科技思考沒有演員的表演藝術如何進行。其中一齣表演《千高原》就請觀眾戴上VR眼鏡，探索表演空間中的實景佈局，吸引到鮮看表演藝術的觀眾。

劉祺豐籌備7年的本地原創音樂劇《大狀王》，原定2021年上演，因疫情延期至2022年第三季。提起音樂劇準備經年，希望音樂劇做到long run，預計2024年落成的演藝綜合劇場用作配合。現時在自由空間的表演，節目長度可能只以一星期為單位，不斷更改節目對場地和幕後人員來說都辛苦。將來演藝綜合劇場有3個適合戲劇與舞蹈表演的傳統劇場，便有更多表演場地。

場地增加之外，劉祺豐希望節目可以long run，也因為西九場地不似康文署場地有政府資助，營運場地和做節目要自負盈虧。團隊一直努力找商業贊助，long run可以帶來更多收入。他計算如節目在演藝綜合劇場做2至3個月就會較好，可能做2套音樂劇，1套本地，1套外國；香港表演藝術觀眾人口最多約是2萬人左右，表演只能做2個月，如能吸引大灣區等地觀眾，觀眾人口如可增至5萬人，表演就可做3個月。

劉祺豐相信，西九能從其場地空間配套思考，如何影響香港的表演藝術生態。例如香港大部分戲劇節目只做幾場，幕後工作人員平時要為多個不同表演工作賺取足夠收入，long run的話幕後工作人員能花較長時間，專注做同一表演又有穩定收入。

冀藝術家、表演團體可常駐

要改善表演藝術生態，劉祺豐又提到可和藝術家及團體花更長時間合作。他與「非常林奕華」便曾合辦3年的「什麼是舞台」計劃；同時劉祺豐亦希望為藝術家及團體提供駐場機會，因為通常他們只有部分表演獲資助，駐場機會便可為前期的研發（R&D）階段提供資源，呼應表演藝術行政總監譚兆民的說法。

在《港區國安法》之下，有人擔心西九及整體的藝術自由受影響，他說︰「我是新加坡來的……有什麼我沒看過？」新加坡對藝術作品的政治審查為人垢病，但他認為藝術特別之處在可能性多、讓觀眾反思空間，做藝術不應只執著於一種政治意見。他也說西九是「once in a lifetime」的事，放眼全世界，並沒有地方會如此特意打造一個「文化區」，對西九未來期望甚高。

文：胡筱雯

編輯：歐陽德智

美術：謝偉豪