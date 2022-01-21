沙發薯：跳掣但有夢的《IT狗》

故事講述在銀行工作的「IT狗」阿信（凌文龍飾）突然被裁，半推半就下決定創業，並聘請了一班奇怪的同事，在共享工作空間Born Hub開發應用程式。劇中幾乎所有角色都有性格缺陷，例如阿信天真戇直得令人討厭，女Billie（女B，余逸思飾）喜以女權旗幟做護身符，男Billy（男B，陳湛文飾）嘴賤又不懂人情世故，Born Hub創辦人Kenneth（岑珈其飾）和Tony（楊樂文飾）是披着羊皮的狼，Never（陳瑞輝飾）是透明毒男，只有蒙玲（陳漢娜飾）和插畫家Johnny仔（鄧子超飾）的性格比較正常（偏偏後者的小個子又被看成不正常）。但他們在衝突中磨合，各人的稜角成為扣連所有人的部分，夢幻團隊由此產生。

《IT狗》以創科為背景，但劇情都是「地圖炮」，被諷刺的包括女權、上堂只播片不講課的大學講師、慈善組織街頭籌款、環保意識、藝術界搵錢伎倆，當然還有香港創科發展。劇組其中一個有心或無意的安排，就是角色在「數據港」參加初創比賽，場景就在真正的數碼港，偏偏數碼港最彪炳的產業其實是地產；而「彩蛋」曾俊華的客串演出，就是在「數據港」巧遇Tony，他更出言鼓勵「香港創意科技就靠你們年輕人了」，真夠黑色幽默。

香港不乏具創意的年輕人，但礙於市場所限，或是急功近利的DNA作祟，大部分在香港做創科的，都是希望項目能被投資者青睞，先是注資繼而賣盤大賺快錢。創科界亦有不少憑眾籌項目大賺快錢後卻不推出實體產品。

另外，筆者多年前曾訪問一個創科界才俊，其研發的公司會員卡服務，後來項目好像不了了之，但他多年來不斷靠新項目，由發聲水杯、智慧校園程式、納米口罩，獲得源源不絕的注資，把公司愈做愈大，甚至進軍元宇宙。近期他的加密貨幣錢包項目就被收購，作價過億元。正面來說，他是一個回應時代轉變的連續創業家（Serial entrepreneur），但究竟項目是為了建設更好明天，抑或只是追逐投資者的需求，只有當事人知道。

劇中對白「香港做創科是吃屎」是悲但真的共識。儘管政府大力推銷香港作為大灣區創科產業中心，但最實質的政策卻是在「北部都會區」的新田建設科技城——新田不就是那個「失敗」購物城的選址嗎？不過也無所謂，多少人記得當年建設數碼港時，政府還提出過中藥港和鮮花港？

跌撞中希望明天會更好

縱然如此，這世界仍有不少傻人做傻事。劇中幾個角色都講過一句對白，就是「唔好搞咁多嘢」，阿信甚至說過，人最大的勇氣不是堅持，而是知道幾時要放棄。但其實各人都向極限推進——阿信將公司起死回生、編程初哥蒙玲接受寫code挑戰、男B女B在程式被網絡攻擊時及時拯救，連外表自信內心自卑的Tony都自發擔起宣傳重任。就像蒙玲所說，人可以接受失敗，但不可以放棄，好像說教，至少他們在跌撞中身體力行，不為締造更好的世界，只是弱弱地希望明天會更好。

《IT狗》一開始的劇情的確「跳晒掣」，活像劇場的喜鬧劇，但後來愈來愈合理順暢，演員表現亦漸入佳境，尤其陳湛文飾演的男B，舉手投足更有黃子華的影子，第八集戲仿《英雄本色》更是神來之筆，難以相信他只入行三數年。之前從另一節目《演員•門》得知，他年近四十，才因為追夢而做演員。有心不怕遲，就像多年前某創科龍頭電訊商的廣告所言：只要有夢想，凡事可成真。那年，是1997。

文：梁慧思