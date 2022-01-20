fashion news：印度最美女人代言珠寶 為抗疫出力

好像近期品牌找來被譽為「印度最美女人」之稱的Priyanka Chopra Jonas擔任新任全球品牌大使（圖）。出身自Bollywood的Priyanka，擁有「印度最美女人」的稱號，她奪得世界小姐冠軍後加入演藝圈，除了是演員、電影監製外，更曾於《紐約時報》發表題為 What Jane Austen Knew的專欄文章，講述了女孩接受教育的重要，積極參與社會運動。早前，她與非牟利組織Give India合作舉辦籌款活動，為醫療保健機構、醫療設備和疫苗籌集資金對抗疫情。身為品牌大使的她，更獲得Bulgari捐款支持，合力為印度疫情出一分力。此外，品牌同時於印度展開不同慈善工作，以幫助弱勢社群為目標。

查詢：Bulgari 2918 1221（太古廣場店）

文：劉詩言