the buzz：鞋履設計師遺孀Wanda Ferragamo 從主婦到企業家 延續時尚夢

著名鞋履設計師Salvatore Ferragamo在1960年離世,之後帶領品牌前進的重任便落在遺孀Wanda Ferragamo的身上。當年只有38歲的她,既要接管品牌業務,還要兼顧養育6個兒女,的確不容易。

堅決帶領品牌前行

回憶父母的相處片段,現任品牌董事長Leonardo Ferragamo說:「我的母親相當了不起,父親和母親的年齡相距很大,他非常喜愛和寵愛她,把她視為珍寶。」雖然在丈夫Salvatore生前,Wanda沒有任何工作經驗,不過她亦從他身上略知公司的營運,「父親總會跟她分享工作中遇到的好事,從來不會講負面的事情」。作為一位賢內助,Wanda除了把家務處理妥當,同時亦會支援丈夫在外面的應酬,與不同的客人見面,包括曾邀請柯德莉夏萍到家作客。1947年,她陪伴丈夫前往美國達拉斯,領取被譽為時裝界奧斯卡的Neiman Marcus獎項,同時獲獎的還有另一個時尚人物Christian Dior。1960年Salvatore Ferragamo去世,Wanda便接掌品牌最高統帥,但由於她本身從未工作過,對行政、銷售或產品推廣一竅不通,當時的她甚感無助,曾懷疑自己能否應付。Leonardo回憶說:「父親去世時,我最小的弟弟Massimo只有2歲。當時母親便想要該怎樣走下去,她決定繼續努力,憑着決心、直覺和能力帶領品牌前行,沒有人會相信她從來沒有受過營商訓練。」

「相信夢想,並盡能力去實現它」

從家庭主婦變成企業家,丈夫Salvatore的愛成為Wanda前進的力量,Leonardo說:「母親的動力來自對父親的愛,她對父親一手創立的一切都感到非常自豪。自父親去世後,她為Salvatore Ferragamo在國際上取得名聲,更把品牌的價值觀和品質發揚光大。」另一方面,愛惜人才亦是Wanda的成功之道,「母親非常關心她的家人、員工和年輕人,他們不但從她身上感受到祖母般的溫柔,也能感受到她對他們能力的重視」。在公司員工,以及兒女協助下,Wanda實現了丈夫的夢想,讓Salvatore Ferragamo變成一個聞名國際的時尚品牌,除了鞋履外,更推出男女服裝系列、手袋、絲巾,以至頭飾等,並於2011年於米蘭證券交易所上市。長久以來,從品牌的宣傳口號中,總能發現「Dream」一詞,而這亦正是品牌的核心價值觀,Leonardo說:「母親總是充滿熱誠,我從她身上學到最重要的態度,便是『相信夢想,並盡能力去實現它』,而這亦是我們到處世的目標。」

平衡工作與家庭

成功把丈夫一手創立的事業傳承下去的Wanda,雖然是女強人,但她亦一直與家人保持親密關係。Leonardo說:「我從母親身上學懂了很多,她能夠在母親和企業家身分之間取得平衡。每當在家時,我們都不會談生意,從不會把辦公室裏的事情帶回家。我的母親在這方面處理得相當好,她總會很努力確保我們之間沒有問題。在需要作出重大決定的時候,如果我們任何一方的意見並不一致,她絕不會急於下決定。雖然跟其他品牌相比,我們的發展比較緩慢,但是這卻是一個正面的處理手法,因為這樣才有更充裕的時間來思考問題。」一如其他家族企業,Wanda的孩子都同樣加入了Salvatore Ferragamo,協助品牌國際化、鞋履產業化、令產品更多元化,而Wanda在這些年間,亦獲得了許多意大利和國際獎項,包括1987年的意大利共和國勳章(Order of Merit of the Italian Republic)及2004年獲得意大利共和國大十字騎士勳章(Order of Merit of the Knights of the Grand Cross of the Italian Republic)。

紀念展覽 提出工作與生活平衡

於2018年去世的Wanda Ferragamo,是意大利最具影響力的女士之一。去年適逢她誕生100周年,Museo Salvatore Ferragamo、Fondazione Ferragamo和品牌Salvatore Ferragamo籌辦一系列紀念活動,包括出版其傳記和舉行展覽。談到展覽,兒子Leonardo說:「(展覽)不但與母親的處世態度有關,展覽名為Women in Balance,當中亦講述了其他女性從1955至1965年期間的故事,還有當時母親如何以女商人的身分,幫助創造一個與她出生歷史背景不同的社會,女性可從事專業、藝術、文化和科學領域,並塑造不同的的身分,對當下創造了深刻變化。」展覽將於今年5月19日於佛羅倫斯開幕,當中除了記錄了當時意大利女性的生活面貌,同時亦希望引起公眾對工作與生活平衡、人際關係和工作等議題的關注,在品牌的價值觀中,「這些問題無論是以前或是現在,都是最值得關注的」。

查詢:Salvatore Ferragamo 2234 7388(ifc店)

文:劉詩言

編輯:陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com