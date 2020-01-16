the buzz：鞋履設計師遺孀Wanda Ferragamo 從主婦到企業家 延續時尚夢

著名鞋履設計師Salvatore Ferragamo在1960年離世，之後帶領品牌前進的重任便落在遺孀Wanda Ferragamo的身上。當年只有38歲的她，既要接管品牌業務，還要兼顧養育6個兒女，的確不容易。

堅決帶領品牌前行

回憶父母的相處片段，現任品牌董事長Leonardo Ferragamo說：「我的母親相當了不起，父親和母親的年齡相距很大，他非常喜愛和寵愛她，把她視為珍寶。」雖然在丈夫Salvatore生前，Wanda沒有任何工作經驗，不過她亦從他身上略知公司的營運，「父親總會跟她分享工作中遇到的好事，從來不會講負面的事情」。作為一位賢內助，Wanda除了把家務處理妥當，同時亦會支援丈夫在外面的應酬，與不同的客人見面，包括曾邀請柯德莉夏萍到家作客。1947年，她陪伴丈夫前往美國達拉斯，領取被譽為時裝界奧斯卡的Neiman Marcus獎項，同時獲獎的還有另一個時尚人物Christian Dior。1960年Salvatore Ferragamo去世，Wanda便接掌品牌最高統帥，但由於她本身從未工作過，對行政、銷售或產品推廣一竅不通，當時的她甚感無助，曾懷疑自己能否應付。Leonardo回憶說：「父親去世時，我最小的弟弟Massimo只有2歲。當時母親便想要該怎樣走下去，她決定繼續努力，憑着決心、直覺和能力帶領品牌前行，沒有人會相信她從來沒有受過營商訓練。」

「相信夢想，並盡能力去實現它」

從家庭主婦變成企業家，丈夫Salvatore的愛成為Wanda前進的力量，Leonardo說：「母親的動力來自對父親的愛，她對父親一手創立的一切都感到非常自豪。自父親去世後，她為Salvatore Ferragamo在國際上取得名聲，更把品牌的價值觀和品質發揚光大。」另一方面，愛惜人才亦是Wanda的成功之道，「母親非常關心她的家人、員工和年輕人，他們不但從她身上感受到祖母般的溫柔，也能感受到她對他們能力的重視」。在公司員工，以及兒女協助下，Wanda實現了丈夫的夢想，讓Salvatore Ferragamo變成一個聞名國際的時尚品牌，除了鞋履外，更推出男女服裝系列、手袋、絲巾，以至頭飾等，並於2011年於米蘭證券交易所上市。長久以來，從品牌的宣傳口號中，總能發現「Dream」一詞，而這亦正是品牌的核心價值觀，Leonardo說：「母親總是充滿熱誠，我從她身上學到最重要的態度，便是『相信夢想，並盡能力去實現它』，而這亦是我們到處世的目標。」

平衡工作與家庭

成功把丈夫一手創立的事業傳承下去的Wanda，雖然是女強人，但她亦一直與家人保持親密關係。Leonardo說：「我從母親身上學懂了很多，她能夠在母親和企業家身分之間取得平衡。每當在家時，我們都不會談生意，從不會把辦公室裏的事情帶回家。我的母親在這方面處理得相當好，她總會很努力確保我們之間沒有問題。在需要作出重大決定的時候，如果我們任何一方的意見並不一致，她絕不會急於下決定。雖然跟其他品牌相比，我們的發展比較緩慢，但是這卻是一個正面的處理手法，因為這樣才有更充裕的時間來思考問題。」一如其他家族企業，Wanda的孩子都同樣加入了Salvatore Ferragamo，協助品牌國際化、鞋履產業化、令產品更多元化，而Wanda在這些年間，亦獲得了許多意大利和國際獎項，包括1987年的意大利共和國勳章（Order of Merit of the Italian Republic）及2004年獲得意大利共和國大十字騎士勳章（Order of Merit of the Knights of the Grand Cross of the Italian Republic）。

紀念展覽 提出工作與生活平衡

於2018年去世的Wanda Ferragamo，是意大利最具影響力的女士之一。去年適逢她誕生100周年，Museo Salvatore Ferragamo、Fondazione Ferragamo和品牌Salvatore Ferragamo籌辦一系列紀念活動，包括出版其傳記和舉行展覽。談到展覽，兒子Leonardo說：「（展覽）不但與母親的處世態度有關，展覽名為Women in Balance，當中亦講述了其他女性從1955至1965年期間的故事，還有當時母親如何以女商人的身分，幫助創造一個與她出生歷史背景不同的社會，女性可從事專業、藝術、文化和科學領域，並塑造不同的的身分，對當下創造了深刻變化。」展覽將於今年5月19日於佛羅倫斯開幕，當中除了記錄了當時意大利女性的生活面貌，同時亦希望引起公眾對工作與生活平衡、人際關係和工作等議題的關注，在品牌的價值觀中，「這些問題無論是以前或是現在，都是最值得關注的」。

查詢：Salvatore Ferragamo 2234 7388（ifc店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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