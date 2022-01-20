無味精家常菜餸包 20多元有交易

另一款推介是有機柑桔醬油浸玫瑰熏雞，最特別是用上銀杏館自家在上水農場種植的有機柑桔，醃製至少6年，製成酸甜開胃的柑桔醬。走地雞以普洱茶煙熏後，以玫瑰露、柑桔醬醃好再蒸。吃時同樣原袋放到沸水煮10來分鐘，一剪開包裝，已聞到濃濃的煙熏香，雞肉滑溜，微酸帶甜，半隻賣$98，省下不少入廚工夫。買些放在冰格備用，不用解凍，收工回家，煮個白飯，馬上開餐，夜歸上班族也吃到住家味道。

■銀杏士多

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