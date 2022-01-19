Quicknote：50年陳釀現身威士忌拍賣

Highland Park酒廠位於蘇格蘭Orkney，這是223年歷史以來推出的第三款50年陳釀，2020年面世，限量僅274瓶，本瓶編號為「1」。此威士忌以傳統「索雷拉」陳釀法（solera system）製成，在早於1968年放進酒庫的再充桶中挑選酒液，在2008年混合後，重新注進數個頂級首充雪莉橡木桶，經12年進一步熟成，再與小量上一款50年陳釀結合而成。此品附有品牌首席釀酒大師Gordon Motion的親筆簽名，以及由蘇格蘭名匠John Galvin以胡桃木製成的手工木製禮盒。玻璃瓶身帶有獨特浮雕設計，靈感源自酒廠所在地Orkney的1200多年北歐傳統。

同場另一亮點為Macallan Lalique Steam Train 1937-36年，估價52萬至60萬港元，此陳釀展現獨特個性，向1930年代鐵路旅行黃金時代、以及釀酒師的奉獻精神與工藝致敬。其他拍品還包括估價38萬至45萬港元的Macallan Fine & Rare 1946-56年；估價同為38萬至45萬港元的Macallan Fine & Rare 1937-37年，為品牌Fine & Rare系列中年份第2高的威士忌，帶柑橘和香料味，與泥煤煙、乾果及陳木相得益彰；估價32萬至40萬港元的Macallan Millennium 1949-50年水晶瓶；估價30萬至40萬港元的Macallan Fine & Rare 1940-35年等。●

威士忌拍賣會

地點：香港邦瀚斯 金鐘道88號太古廣場1座2001室

日期：1月21日

時間：下午3：00

網址：www.bonhams.com/auctions/27715

（或受疫情影響，以官方公布為準）

整理：張曉冬