看得起遊戲：幼稚園也可玩遊戲？

作為推動兒童遊戲的我們，對當局的宣布感到無比欣慰和興奮，因為我們相信小朋友在哪裏成長，哪裏就應該有遊戲，所以，招收年幼至2歲8個月小朋友入讀的幼稚園，也應當提供遊戲。

西方愈趨重視自由遊戲

放眼海外，愈來愈多西方國家視自由遊戲為學前教育的其中一個重要發展方向。經濟合作及發展組織（OECD）於2017年6月發表關鍵指標報告，就學前教育的各個範疇作廣泛研究及系統分析，其中發現自由遊戲時間（free play time）由2011年時仍未有顯示，至2015年獲八成國家撥入為課程範疇之一，顯示短短4年間，自由遊戲贏得高度重視，呈現飛躍進展。

反觀本地，業界為了配合教育局的全新指引，各出其謀，各師各法。事實上，有辦學團體及個別幼稚園早已採用不同的教學法，如華德福、瑞吉歐或蒙特梭利；各個以兒童為本作核心的教學理念中，也可發現遊戲的身影。

培訓教師 打破「要管要教」框架

在逾1000間幼稚園中，有5間幼稚園於2017/18學年參加了我們的「種子學校培訓計劃」，安排教師接受系統化的知識培訓，再於示範課觀摩，繼而在自立課中嘗試推行。經過多個指導、討論、實踐、反思環節中循環往返，種子學校得以鞏固所思所想和所行所學，發展出一套實踐自由遊戲的校本方案。至2020/21學年，計劃已推行4屆，累積參與的幼稚園達29間。

從種子學校的反映顯示，教師由早期的迷惘模糊、矛盾掙扎，至後期茅塞頓開、豁然了悟，在自由遊戲時打破「要管要教」的框架，甚至信心滿滿地在教師與遊戲工作員的角色中轉換，證明我們的方法可行有效。當然，在校園推行自由遊戲仍然充滿挑戰，何處存放物資？怎樣妥善安排日程？如何配合全校不同班級？怎樣承接推行的知識和技巧？有何良方向家長推廣？

那麼，教師為什麼願意排除萬難，披荊斬棘也要推行自由遊戲？因為見證了小人兒自由自在、認認真真地玩，既表露真性情和可人可愛的另一面，更展現了學術以外的各種能力，如在自由遊戲上學日跳紮紮地走入校園的自主動力，在爭取遊戲物資展現的圓滑社交技巧，在有限的遊戲時間迅即平復情緒的過人能耐，在變化改造遊戲時源源不絕的驚人創意，在投入遊戲時表現的百分百專注，在玩冒險遊戲時的自我評估……種種均與全面發展有關，不就是兒童成長的重要指標嗎？

文：王見好 （智樂兒童遊樂協會總幹事 ）

作者簡介﹕智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第381期]