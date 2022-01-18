親子筆陣．教女無方：蘇菲回家了

20歲女兒變回小孩子

無論時差還是變化了的香港也要重新適應。當然，我也得適應如何與這個20歲的女兒相處。原來，在英國自行解決所有生活問題的成年人，回到母親身邊，會頓然變回一個小孩子。早上還是要呼叫百回才肯起牀，明知梳化、睡牀是Carrie（家中養了8年的愛犬）的禁地卻偏偏引誘牠跳上去，去洗手間冲涼忘記帶衣物，穿在腳上的襪會出現在餐桌上，帶手機外出時才發現忘記充電，晚上還要聽故事、傾訴心事好一會兒才肯去睡，開心時笑得癲狂，又會為些芝麻綠豆小事哭得淚流滿面；看着蘇菲，實在難以想像她在英國的生活，也不得不懷疑她存心耍廢撒嬌。雖然沒有心理準備照顧一個已成年的小寶寶，但小寶寶回家就好，能有個家可以安心當個寶寶很好。

某天，寶寶跟我參與一個讀書會，題目是Drive My Car，由村上春樹的小說文本到濱口龍介編導的電影都有討論。會後，我倆談論到一個現象，就是人們都會竭力為每一個問題、現象找出原因和要負責的人。主角家福好想知道妻子出軌的原因，讀者好想知道作者在小說提及另一本小說的原因，導演在某地方取景又是為何？凡事找出原因自是推動人類進步的力量，但過於執著或簡單地歸因，又是好事嗎？

世上太多事難尋原因

放眼身邊朋友，孩子出世皮膚太黑便怪責自己懷胎時吃得太多芝麻，學生成績不理想是因為溫習不足，男孩過動是父母沒有好好管束，女孩文靜被動定是父母管束太多。再想想，世上不能找出原因的事很多，我順利誕下蘇菲之後，兩次懷孕均小產，醫生說找不到原因；多年好友逐漸疏遠、曾一起奮鬥的戰友轉了戰線、信誓旦旦的某人違背了誓言，上帝也不會告訴你真正原因；還有那伴你成長的瘡疤遺憾，你好想找出一個令你釋懷的原因，但結果得不到原因的遺憾比遺憾事情本身更遺憾。活了20年的蘇菲彷彿明白，並借用她喜愛的哲學家維根斯坦（Ludwig Wittgenstein）的思想解釋自己的想法，她認為有些事實就是事實，不能再往上找原因，或許未必擺脫得到，也不能解決，只能承認那是存在的事實。蘇菲仍未拍拖這事實，我可以提出數十個原因的可能性，卻沒有一個具說服力，只能說那是事實。祈求上帝給我們智慧，在尋求原因過程中適可而止。能與蘇菲這樣認真平等地對談，很精彩。

某晚上，工作遇上挑戰，我跟蘇菲訴心聲講心事鬧情緒，蘇菲給了我一個擁抱，很溫暖，捨不得放手。心理學家伯恩（Berne Eric ）認為，一個人的人格包括3個主要組成部分，即兒童自我狀態（Child State）、成人自我狀態（Adult State）和父母自我狀態（Parent State）。相信，家是一個最理想的地方，讓我們都能安全地呈現3種狀態，家人最能無條件接納我們任何狀態，最真實最自然的我們。如果你也有這個家，恭喜你。

蘇菲真的回家了。

文：蘇菲媽

作者簡介﹕中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第381期]