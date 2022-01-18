家家有禮：卡通老虎手舞足蹈傳愛意

此外，Nan Fung Place與INNOTIER合作，推出賀年限量版「銀」織抗病毒口罩，宣稱可清洗重用200次且阻隔病毒的效能維持不變，具備成人、小童及幼童款式，可配合臉形大小佩戴合適的尺寸。設計方面，配色用上具新年氣氛的吉祥紅，印有笑口大開的老虎頭圖案，祝願大家新一年開開心心、身體健康。

■虎虎生威利市封換領詳情

日期：即日至1月31日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：中環Nan Fung Place地下顧客服務處

查詢：3184 0488

●送虎虎生威利市封及「銀」織抗病毒口罩

Nan Fung Place送出虎虎生威利市封及Nan Fung Place×INNOTIER「銀」織抗病毒口罩予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各1份。（圖2）

截止日期：1月25日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第381期]