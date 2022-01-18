家家有禮：與人氣虎過圓碌碌肥年

此外，今年朗豪坊特別以圓碌碌的貓咪作為利市封的主角，推出「快樂常『胖』開運禮盒」，以貓咪喜歡擠進小盒子讓肉肉滿瀉為設計概念。禮盒包括一套兩款肥肥貓利巿封及「常滿」牌罐罐，內含本地品牌彩子飲品製造所的紅棗桂圓薑黑糖磚及新年限定的菊花山楂冰糖磚，LP CLUB會員以指定積分即有機會免費換領，數量有限，換完即止。祝願大家豐足常滿過肥年。

■朗豪坊× MUZIKTIGER「Chill」歎過新年

日期︰即日至2月12日

時間︰上午11:00至晚上8:00

地點︰旺角朗豪坊4樓通天廣場

查詢︰23520 2800

●送快樂常胖開運禮盒

朗豪坊送出「快樂常『胖』開運禮盒」予《HappyPaMa教得樂》讀者，每份包括一套12個肥肥貓利市封、肥肥貓罐罐一個（內含彩子飲品製造所紅棗桂圓薑黑糖磚及菊花山楂冰糖磚各一粒）。名額5個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：1月25日，送禮詳情見於另文。

■（註：實際活動時間或因配合防疫措施而改動，請留意場內告示或向顧客服務中心查詢）

[Happy PaMa 教得樂 第381期]