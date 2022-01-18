好去處：滋味夏威夷蓋飯 色彩繽紛大滿足

文︰顏燕雯、模特兒︰Zoey Hoo

註：模特兒按拍攝需要暫取口罩

在咖啡店林立的大南街，出現了一間特色小店，單看餐牌可能會以為它是日式餐廳，原來是以夏威夷蓋飯作主打。店子名為Poke Go，除了取自夏威夷蓋飯「Poke Bowl」的諧音，也與小朋友喜歡的寵物小精靈遊戲「Pokemon Go」發音相近，所以店內裝潢除了有夏威夷的夏日風味，還加入不少球狀的裝飾作呼應，如吊燈、枱燈，就連外賣用的「飯盒」都是圓形的水晶球模樣。

美食結合打卡

Poke Go去年開業，老闆Jason Ho表示，最初的構思確是開設咖啡店，但又想到這區太多cafe，倒不如另創新路。他抓緊人們來這條街也是喜歡找東西吃、打卡等心理，所以在店舖設計、食物賣相方面都花盡心思，店內牆身繪有特色壁畫，店外座位則放置了水泡、梯子等道具，營造夏威夷海灘的感覺。食物方面，特色夏威夷蓋飯除了魚生，也加了溫室青瓜、紫洋葱、三文魚子、甜粟米、芝麻、木魚絲等配料，色彩繽紛且滿滿的一碗，單看賣相已令人食慾大增。

蓋飯低熱量 果汁不加糖

Jason說，同樣是魚生飯，夏威夷蓋飯與日本魚生飯最大的分別，是它加入了不同的醬汁，包括果仁醬、蜜糖芥末醬、辛味蛋黃醬、鰹魚醬油等。配料食材則以清怡為主，飯可選壽司飯、珍珠糙飯或沙律菜。他明白很多人都有選擇困難，所以特別製定了兩款餐牌，一款是已製定好材料和醬料的5款特色蓋飯選擇，另一款則如車仔麵一樣，讓客人自選主菜、配料和醬汁。5款特色蓋飯每款熱量更不超過500千卡。店舖更提供多款新鮮果汁和茶類，果汁全部不加糖，取其天然果糖味道，而且會配上自家製風乾水果片，好睇又好食。

■INFO

Poke Go

營業時間︰

上午12:00至晚上10:00

（防疫措施期間堂食至晚上6:00）

地址︰深水埗大南街211號地舖

查詢︰3563 8137

[Happy PaMa 教得樂 第381期]