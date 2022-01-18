家家有禮：穿梭白爛貓國度 吃喝玩樂迎新歲

此外，由即日至2月6日，CLUB CG會員於東薈城名店倉指定商戶以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領「東薈城名店倉×白爛貓」新春限定禮品及指定商戶現金券。其中新春限定利巿套裝1盒4款共10個利市封，套裝外盒以型格虎紋設計，更加入環保元素，打開外盒即可作賀年揮春裝飾；商場更推出1盒2款共30片新春限定口罩套裝，虎年白爛貓配上新年喜慶的圖案，易襯又實用。非CLUB CG會員亦可憑$2000或以上合資格之消費，即場登記成為CLUB CG會員，參與新春限定獎賞。

■ 「虎肥屋潤」新春裝置

日期：即日至2月8日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：東薈城名店倉二樓 中庭廣場及二樓鄰近 cdf Beauty（275號舖）

查詢：2109 2933

●送限定版利巿套裝及口罩

東薈城名店倉送出「東薈城名店倉 × 白爛貓新春限定版利巿套裝」及「東薈城名店倉 × 白爛貓新春限定口罩」予《HappyPaMa教得樂》讀者，每份包括利巿封一套10個及口罩一盒（30個）。（圖2）

名額10個，每人可獲上述禮品各一份。

■（註：實際活動時間或因配合防疫措施而改動，請留意場內告示或向顧客服務中心查詢）

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第381期]